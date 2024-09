Nincs is más hátra, csapjunk hát a közepébe!

3. A filmtörténelemben Halle Berry az egyetlen fekete nő, aki Oscar-díjat kapott legjobb főszereplő kategóriában. A 2001-es Szörnyek keringője című filmért kapta 2002-ben, tehát még jóval a Black Lives Matter négerlobbi előtt, de jóval azután, hogy a négereknek minél szélesebb társadalmi reprezentációt kezdtek biztosítani.

Azóta is rendkívül bosszús vagyok azért, hogy a fekete színésznők közül senki nem követett még engem a sorban a legjobb női főszereplők között az Oscaron, szóval évről évre egyre szomorúbb vagyok. És ennek egyértelműen nem az az oka, hogy senki sincs, aki megérdemelte volna.

A színésznő fel is sorol potenciális jelölteket, s habár saját elmondása szerint „nem tudja”, miért nem kapta meg egyik sem a szobrocskát, félreérthetetlenül utal arra, hogy bizonyára a még mindig létező „fehér elnyomás” miatt.

Halle Berrynek egyébként nem ez volt az első hasonló dobása (és vélhetőleg nem is az utolsó), egy korábbi, 2020-as BLM-es esetről itt írtam majdnem napra pontosan négy évvel ezelőtt.

A meglehetősen népszerű The Elder Scrolls Online MMORPG is „nembináris” szereplővel fog „gazdagodni” . A Tanlorin nevet viselő karakter nem elég, hogy „queer”, de még a hangját is egy „ismert” Puerto Ricó-i „drag king”, a genderfluid (olyan személy, aki helyzettől vagy időtől függően „változtatja a nemi identitását”), Vico Ortiz fogja szolgáltatni.