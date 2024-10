Extra, Migránsbűnözés :: 2024. október 10. 07:10 ::

"Bízz bennem, orvos vagyok!" - Az indiai orvosok (és sarlatánok) meghódítják a világot

A nyugati világra kiömlesztett indiai „intelligencia”-export – esetenként szó szerint is – húsbavágó szegmensét az indiai orvosok képviselik. Alábbiakban a velük kapcsolatos szakmai és emberi tapasztalatait teszi közzé egy amerikai orvos a 4chan (/pol/) vitafórumon „fasiszta” logó alatt mindnyájunk számára tanulságos módon, mert Európában is egyre több harmadik világbeli, köztük indiai orvos praktizál.

Íme a hajmeresztő beszámoló és néhány hozzászólás:

Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező sürgősségi orvos vagyok. Amikor elkezdtem az orvosi egyetemet, szinte csak fehérek és ázsiaiak voltak, akik orvosnak készültek. Most a zsidók mindenütt felvásárolják a kórházakat, és hindu szarosbőrű („shitskin” – a színesbőrű szinonimája az angol rasszista szlengben – H T.) erőszaktevő betolakodókat importálnak, és az összes fehér és ázsiai orvost lecserélik ezekre a betolakodókra, akik nyilvánvalóan közel sem olyan képzettek. Ellentétben a fehér amerikai orvosokkal, akiknek hat számjegyű diákhitelt kell felvenniük, csak hogy elvégezzék az orvosi egyetemet, Ranjeetnek Indiából csak meg kell vennie a diplomáját a Hindu Raperatistan (Erőszakpatkányisztán – H. T.) Diploma Kft.-től, és papíron máris orvos. Nagyon kevés diákhitelt kell fizetnie, és a fehér orvosok bérének feléért vagy annál is kevesebbért dolgozhat. Az eredmény? Mindenhonnan kiszorulnak a fehér orvosok, és helyükre ezek a hindu erőszaktevő vademberek kerülnek.



Rakesh Punn indiai gyerekorvos pácienseket, közük 11 éveseket erőszakolt meg New Yorkban

Mintha ez nem lenne elég rossz, a hindu patkány betolakodók értéktelen diplomákat szereznek nagyon alacsony áron, és egyenrangúnak tekintik őket a fehér amerikai diplomásokkal. A hindu betolakodók arról ismertek, hogy csak hazudnak az önéletrajzukban, és koholják a rezidensi és munkatapasztalatot. A humánerőforrás nyanyóin és különböző bürokratákon múlik, hogy ezt ellenőrizzék, de az esetek 99 százalékában egyszerűen nem teszik meg, és feltételezik, hogy valaki más fogja őket kiszűrni, ha előrébb lépnek a felvételi interjúk során.

Bárki, aki elég videót néz a Youtube-on, könnyen megtanulhatja, hogy átverje magát ezeken az interjúkon, és bejusson az ajtón, és az indiai erőszaktevők ezt teljes mértékben kihasználják. Így kerülnek az olyan országokba, mint Ausztrália, olyan hindu szarosbőrűek, mint Jayant Patel , aki kegyetlen inkompetenciájában páciensek tucatjait kínozta és ölte meg, műtéteket végezve rajtuk, miközben nyögtek a fájdalomtól, mert nem voltak elaltatva. A munkatapasztalatát csak koholta, és a kórházi adminisztrátor nyanyó, akinek ellenőriznie kellett volna, nem tette meg. Ez a Nyugat minden részén be fog következni, a szemünk láttára.

A „sebészkéssel hadonászó pszichopataként” jellemzett Patel 87 beteget kínzott és gyilkolt meg. Önéletrajz-csalással vették fel az állásába.



Az egyik angliai kórházban az alig pár hete alkalmazott indiai ápoló többször is szexuálisan molesztálta az egyik pácienst

Néhány borzalom, aminek személyesen voltam szemtanúja a sürgősségin dolgozó hindu betolakodók részéről:

Szexuálisan zaklatják a női betegeket, randira hívják őket, és arra utalnak, hogy nem fogják kezelni őket, ha visszautasítják, mert „rasszisták”.

Viccelődnek egymással más női orvosok megerőszakolásáról, és kommentálják az aznap látott betegek mellméretét.

Képtelenek olyan rutinszerű orvosi eljárások elvégzésére, amelyeket bárkinek a fejébe belevernek, aki valóban elvégezte a rezidensképzést. Néha láttam, hogy a sürgősségi sebészek a Youtube-ot nézik, hogy megtanulják az orvosi eljárásokat, ami valóban rémisztő. Úgy tűnik, hogy Indiában óriási problémát jelentenek az álorvosok, akiknek a többsége csak diplomagyáras orvos, aki a Youtube-ot nézi, hogy megtanulja, hogyan kell eljárni műtét közben.

Összejátszanak a zsidó igazgatósággal, hogy hamis rasszista panaszokat nyújtsanak be a vezető fehér orvosok ellen, hogy csökkentsék a teljesítményértékelésüket, hogy levegyék a fizetésüket vagy kirúgják őket, és hindu betolakodókkal helyettesítsék őket.

Ez így folytatódik tovább és tovább.

Egy indiai tinédzser belehalt a műtétbe, amelyet egy álorvos végzett rajta Youtube-video alapján.

Az indiaiakat különösen ki kell zárni minden migrációból, leszarom, hogy mennyire „képzettek”, vagy sem. Van 2 milliárd ilyen hindu patkány, és nem hajlandóak semmilyen nehéz munkát végezni, csak el akarják venni az összes kellemes középosztálybeli állást, mint a sáskák, és örökre ellepik az országainkat. Inkább legyenek keményen dolgozó illegális latin-amerikai bevándorlók, akik füvet nyírnak és házat festenek, mint 2 millió Rajesh és Sanjeet Indiából, akik „legálisan” betolakodnak, és csak irodavezetők és szoftvermérnökök akarnak lenni, vagy segélyen élősködnek, ha nem kapnak ilyen munkát.



Britanniában a páciensek ellen elkövetett szexuális támadások 60 százalékát külföldi orvosok követik el (és a maradék nagy részét sem fehérek, hanem brit állampolgárságú színesbőrűek - H. T.)

Amikor megláttam ennek a Rakesh Punn nevű hindu patkánynak a történetét itt a 4chan (/pol/)-on, a legtöbben megdöbbentek, de én nem.

Bárki, aki dolgozott már ezekkel az erőszakoskodó hindu betolakodókkal, tudja, hogy ez teljesen összhangban van a szaros vallásukkal és kultúrájukkal. Számukra a nemi erőszak jó dolog , a gyermekek megerőszakolása pedig még jobb. Megrémít, hogy egy napon a 10 éves fehér lányomnak kórházba kell majd mennie, és ott nem lesz fehér vagy ázsiai orvos, csak az erőszakos Rajesh és hindu erőszaktevő barátai, akik lecseréltek minket.

Több mint 10 éve dolgozom ezekkel a patkányokkal. Egy kezemen meg kellene számolni, hogy hányan vannak közülük, akik nem pedofilok, erőszaktevők és egyéb szexuális ragadozók. Mindig az volt a benyomásom, hogy Indiában csakis azért lesznek orvosok, hogy könnyen megússzák a nemi erőszakolást, majd nyugatra költöznek, azt gondolván, hogy ott ugyanezt megtehetik.

Egy négyéves kislányt, akit kígyómarás miatt kezeltek az egyik indiai kórház intenzív osztályán, csoportosan megerőszakolt öt kórházi dolgozó.

Őszintén szólva nem is tudom a megoldást, csak kiégtem és depressziós vagyok. Azon vagyok, hogy kilépjek, és informatikai buzi legyek, amire néhány másik barátom az orvosi szakmában átváltott, amikor az elkezdett indiaivá válni.

Egy 31 éves orvosnőt megfojtottak a saját kollégái, miután „perverz szexualitásnak” és „genitális tortúrának” vetették alá a munkahelyükön.

És ha az orvosok ennyire hitványak, akkor képzeljük el, hogy a többiek mennyire rosszak. Képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol normálisnak tartják, hogy az orvosok csoportosan megerőszakolnak egy 15 éves áldozatot.

Egy 15 éves indiai lányt csoportosan megerőszakoltak, majd miután megszülte gyerekét, a kórházban az orvosok és a személyzet is csoportosan megerőszakolta

Nemcsak arról van szó, hogy ezek erőszaktevők és pedofilok, hanem arról is, hogy a fehérek már nem mennek orvosnak, mert csak hatalmas hallgatói adósságokat halmoznak fel, és aztán rájönnek, hogy egyetlen kórház sem fogja őket felvenni, mert diplomagyáras indiaiakat vettek fel helyettük a normális bérek feléért.

Az alábbi videó az internetes egyetemeken 1000 dollárért orvosi diplomát vásárló és utána friss diplomásként a nyugati országokba özönlő indiai kamuorvosok és valódi szexuális ragadozók sajátságos vizsgálati módszereit figurázza ki zenei aláfestéssel.

Egy 20 éves nőt csoportosan megerőszakolt és meggyilkolt egy orvos és a stábja az egyik indiai kórházban.

Képzeljük el, hogy mindennap ilyen híreket látunk, és azt mondják, hogy a világ leghumánusabb és legetikusabb szakembereit (a nyugati fehér és ázsiai orvosokat) a legrosszabb, leginkább aljaember orvosokkal akarják helyettesíteni.

Akár hiszik, akár nem, a legtöbb fehér és ázsiai orvos, beleértve engem is, nem azért lesz orvos, hogy meggazdagodjon. Azért leszünk orvosok, mert szeretünk segíteni az embereken, és törődünk a közösségeinkkel. Ezek az indiai hindu patkánybaszók a státusz, a szabad erőszakolás lehetősége és a pénz miatt mennek orvosnak, semmi másért. Ők csak lelketlen, undorító förtelmek, akik orvosnak álcázzák magukat.

Minden fehér és ázsiai kollégám gyűlöli ezeket a hindu szarosbőrű betolakodókat, de a zsidó kockázati tőke egymás után felvásárolja a kórházakat, és lecserél minket rájuk. Őszintén azt hiszem, hogy abbahagyom az orvoslást és elviszem a családomat az USA-ból, mielőtt az elcigányosodás (jeetification, „indiai elcigányosodás” – H. T.) még rosszabb lesz, de nem tudom, hova menjek, amit nem szállnak meg.

Vicces, hogy a filippínó, indonéz, japán és szingapúri kollégáim mind tudták ezt, mivel Ázsiában mindenütt köztudott, hogy az indiaiak erőszaktevők, és soha nem hagynád a gyerekeidet a közelükben. Valamiért nyugaton nem szabad erről beszélni. A magas bizalmat tanúsító társadalmakban hisznek az orvosoknak és megbíznak bennük, és emiatt az indiaiak, akik ilyen pozíciókba férkőznek, nagy veszélyt jelentenek a nőkre és a gyerekekre. Annyira elegem van abból, hogy minden jót, ami volt, elcigányosítanak, bárcsak tehetnénk valamit.

Abszolút borzasztó. A Nyugat annyira el van baszva, mert a média, amelynek az indiai/hindu nemi erőszakkal kapcsolatos problémáról kellene tudósítania, valójában fedezi őket.

Ausztrál kommentelő: Legalábbis sok esetben Ausztrália még mindig kitoloncolja őket. Ezek az erőszaktevők és szexuális bűnözők (valószínűleg sorozatgyilkosok is) olyan helyeken, mint az Egyesült Királyság vagy Kanada, csak egy pofont kapnak a bűneikért.

Ez a szarkupac, aki azért jött Ausztráliába, hogy álápolóként dolgozzon, megerőszakolt és meggyilkolt egy ártatlan nőt, aki a kutyáját sétáltatta a tengerparton, majd a holttestét a homokba temetve otthagyta, miközben a repülőtérre rohant, és visszamenekült Indiába.

Alapvetően minden egyes pajeet ilyen a hazugságaik mögött. Egy erőszaktevő, egy gyilkos, egy csaló és egy bűnöző. Minden országban, ahová mennek, csak erőszakoskodnak folyamatosan.

Én személy szerint szeretnék látni egy interaktív térképet, amely minden egyes pajeet-erőszakolási esetet ábrázol más országokban, a hírekre mutató linkkel együtt, hogy láthassuk ezeknek a mocskos teremtményeknek a valódi globális mértékét és a végtelen vágyukat a mindenáron való erőszakolásra.

Sajnos egyszerűen túl sok az indiai, úgy fertőznek, mint egy nagy sáskajárás, mindent átvesznek és elkezdenek cenzúrázni mindenkit, aki leleplezi őket. Ausztráliában több tucat orvosunkat jelentették már fel hamisan a kamaránál „rajcizmus” miatt, mert leszólták az indiai szarosbőrű orvosokat, amiért nem mosnak rendesen kezet, és rossz a higiéniájuk.

Egy indiai álorvos 11 évig működött Ausztráliában, mire lebukott, és számtalan hasonló esetre derült már fény.

A kórházak nyomás alatt vannak, mert az undorító zsidó kockázati tőke (BlackRock & Co. – H. T.) megszerzi őket.

Nem a minőség miatt vesznek fel indiaiakat, hanem a költségek csökkentése miatt. Amíg elég Youtube-videót nézel és át tudod dumálni magad egy alapvető értékelésen (ami az indiai csalóknak, akik születésük óta ezt csinálják, teljesen természetes), addig végül fel fognak venni. A színvonal olyan alacsony, hogy alapvetően „csak ne erőszakold meg a betegeket a kórház területén, és ügyelj arra, hogy ne haljanak meg súlyos gondatlanság miatt”, és máris rapejeet (nemi erőszaktevő indiai – H. T.) főorvos leszel az USA sok kisvárosában vagy városában.

Egy indiai orvos megműtötte az egyik páciens lábát , holott a műtétre okot adó sérülés a fején volt.

- Amerikai kommentelő: Hol vehetek Indiában orvosi diplomát?

- Csak menj Indiába, és érdeklődj az orvosi főiskolákról. A felvételi vizsgáktól a záróvizsgáig képes leszel megvesztegetni az utad, és összesen kb. 20 000 dollárért megkapod a diplomádat. Szó szerint fellázadtak Indiában, amikor megpróbálták megakadályozni a nyílt csalást a vizsgákon, ahol a szülők megjelentek, hogy átadják a gyerekeiknek a válaszlapokat, és az indiaiak fizettek másoknak, hogy vizsgázzanak helyettük.

Legalább 3 millió indiai diákot érint a legutóbbi vizsgabotrány, amelynek keretében orvosegyetemekre és egyéb elitiskolákba való felvételi vizsgákon csaltak tömegesen a felvételizők.

Indiában évtizedes hagyományuk van a felvételi vizsgákon történő csalásoknak.

Nem lehet civilizálni ezeket a csaló szarosbőrűeket, akik nem tesznek mást, csak mindent lehúznak India vadságának szintjére.

Egy szíriai sebészt, aki szerint az indiai orvosoknak vécét kellene pucolniuk az orvosi hivatás gyakorlása helyett, mert ők felelősek a brit egészségügyi ellátás hanyatlásáért, „rasszista kirohanásai” miatt eltiltottak a hivatása gyakorlásától.

Ez egy „menő” szíriai, és teljesen egyetértek vele. Az a helyzet, hogy ezek a hindu dokik soha nem mernének ilyen szarságokat csinálni egy muszlim országban, sem Szingapúrban, sem Japánban. Mert eleve nem is jutnának be, és ha mégis, akkor alaposan átvilágították volna őket előbb. De mi szándékosan fogadunk be erőszaktevőket és csalókat, és úgy teszünk, mintha nem tudnánk. És most a fehérek egyszerűen lemondanak arról, hogy orvosok legyenek, mert nem éri meg annyi diákhitelt felvenni, hogy aztán rájöjjenek, hogy az összes pozíciót olyan fickók kapták meg, akiket Vikramnak és Ranjeetnek hívnak. Nemcsak magam miatt vagyok depressziós, hanem a nyugati világ állapota miatt is, ha továbbra is vakon hagyja, hogy az indiai szarosbőrűek megerőszakoljanak minket a társadalom minden szintjén.

- Amerikai kommentelő: Doki tesó, hogyan utasítsak vissza egy hindu orvost, és szerezzek egy fehér vagy ázsiai orvost?

- Egyelőre úgy utasíthatod vissza, hogy vagy azt mondod, hogy kényelmetlenül érzed magad valakivel, aki Indiában tanult, vagy azt állítod, hogy muszlim vagy szikh vagy, és nem érzed magad kényelmesen. Csúnyán fognak rád nézni, de ha a következmény nemi erőszak vagy a szeretteid halála lesz, mert a szarosbőrű nem volt képzett, ne hagyd, hogy ez megállítson. De gyorsan annyi indiait veszünk át a kórházakban, hogy hamarosan dr. Rajesh Rapeinder vagy dr. Rapedeep Pookidrape között kell majd választanod. A legtöbb városban és kisvárosban csak egy kórház van, és ha az idős szüleidnek vagy a gyerekednek hirtelen krízise van, nem lesz időd elautózni egy másik kórházba. Nem is beszélve arról, hogy a zsidó biztosítás a körzeten kívüli költségekkel baszogat. Ez sokkal kisebb probléma volt Európában, ahol az oktatási költségek ingyenesek, és az európaiak még mindig azt akarják, hogy az orvosaik európaiak legyenek, de az ápolási ágazat Európában is nagymértékben elcigányosodik, így feltételezem, hogy előbb-utóbb az orvoslást is átveszik az indiaiak.

Indiában évente ötmillióan halnak meg orvosi műhiba következtében.

Az indiaiak otthon politikailag egyáltalán nem korrektek, de amikor nyugatra jönnek, mint ösztönös csalók és élősködők, megérzik az udvariasságunkat és szelídségünket, és ezt gyengeségnek tekintik, amit kihasználhatnak. Az indiai orvosok rendszeresen zaklatják a fehér ápolónőket, hogy járjanak velük, rasszizmust kiáltanak, ha azok visszautasítják őket, és feljelentéssel fenyegetőznek. De az ápolónők soha nem fenyegetőznek azzal, hogy feljelentik őket szexuális zaklatásért. Egyfelől a betolakodók és az ő könyörtelenségük, hogy kihasználják a társadalmunkat arra, hogy szó szerint halálra erőszakoljanak minket, másfelől a mi félelmünk az udvariatlanságtól, hogy megmentsük magunkat – ez az aszimmetria lesz az oka annak, hogy az indiai betolakodók gyarmatosítanak minket. Gyorsan eljutok arra a pontra, amikor már nem lesz vesztenivalóm. Nyíltan elkezdtem szarni Indiára a munkahelyemen, és beszélni az indiai orvosok nemi erőszakos eseteiről.

Szerencsém volt, hogy még azelőtt szereztem diplomát, hogy a zsidó kockázati tőke teljesen átvette és nemi erőszaktevő indiaiakkal megfertőzte a kórházainkat. Megkaptam az állásomat és kifizettem az adósságaimat. De ha a fiatal orvosokra nézek, már mindnyájan indiaiak Indiából. Az orvosegyetemeken a fehér és ázsiai diákok száma teljesen összeomlott, és többnyire pajeetok, zsidók és feketék jutnak be a „woke” kvótákkal, és ők nem azért járnak oda, mert segíteni akarnak az embereken, hanem csak a státusz miatt, és hogy BMW-t vezethessenek – szó szerint a legrosszabbak, akiket orvosnak akarunk. Soha nem tanácsolnám egy Amerikában érettségizettnek, hogy orvosnak menjen, különösen, ha megvan bennük az a különleges személyiség, ami az orvosoknak van. Azt mondanám nekik, hogy menjenek Európába és dolgozzanak ott, mert csak ott vannak biztonságban. Itt csak nagy adósságokat fognak felhalmozni, és azt fogják tapasztalni, hogy lecserélik őket indiaiakra. Az informatikai/szoftvermérnöki pálya valószínűleg az egyetlen fehér középosztálybeli állás, ami még létezik, és igen, tudom, hogy ott ugyanaz az indiai probléma van, de még mindig könnyebb sikeresnek lenni fehérként.

Volt egy hozzászólás, amely megmaradt a fejemben. Egy arab azt mondta, hogy rosszul érezte magát, hogy rabszolgaként kezeli az indiaiakat, ezért elkezdett kedves lenni hozzájuk, mire azok azonnal kihasználták és elkezdtek szarni rá. Ezért utána kétszer olyan lekezelően bánt velük, erre hirtelen viselkedni kezdtek, és tudták, hogy hol a helyük. Nem hiszem, hogy az átlagos fehér még ennyire is képes lenne, mi puha és udvarias társadalmakban nevelkedtünk, ezért a megoldás az indiai paraziták kívül tartása ahelyett, hogy elvárnánk a fehérektől, hogy úgy viselkedjenek, mint az indiaiak Indiában.

(Szerk. H. T.)