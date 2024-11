Extra :: 2024. november 3. 17:54 ::

A "meleg" gazda kalandjai - Heti progresszió (CCLVI. rész)

Egy halloweeni összejövetel, cigányok és meleg gazdák színesítik a mai Progressziót, mely immáron CCLVI. alkalommal szállítja nekünk a „haladást” széles e világról! Az olvasói közreműködéseket a hetiprogresszio@kuruc.info-n ezúton is köszönöm, most pedig csapjunk bele a lecsóba!

3. Heti aktuális, hogy pró és kontra sok szó esik a halloweenről. Mi most nem a konkrét kérdéskört boncolgatjuk, hanem megragadjuk annak Heti progresszióba való válfaját, vagyis a mesterséges intelligencia kamu halloweeni buliját

A halloweenhez hasonlóan a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányairól is sok szó esik manapság, most például egy nem létező halloweeni esemény felfuttatásával borzolta a kedélyeket az MI.



Erről ennyit (fotó: X)



A csalódott tömeg (fotó: X)

Több ezer ember gyűlt össze Dublinban a semmiért, ugyanis azt hitték, hogy halloweeni felvonulás lesz az O'Connell Street környékén. Mint kiderült azonban, egy pakisztáni székhelyű, mesterséges intelligencia által generált weboldal hirdette az eseményt „Myspirithalloween” néven. Ezt a nevet egyébként valószínűleg a Spirit Halloween nevű jelmezekre, dekorációkra, rendezvényekre szakosodott cégtől lopta.

Az ominózus Facebook-oldal azóta törölte az összes bejegyzését, illetve a nem létező összejövetel oldalát is eltávolították már.

S hogy miként terjedhetett el a nem létező party híre? Amikor a weboldal legyártotta a kitalált felvonulást, az a keresőmotor-optimalizálás segítségével több hír- és közösségi médiaoldalra is eljutott, azok pedig elterjesztették a nem létező felvonulás hírét.

Természetesen rengetegen csalódtak, sokan be is öltöztek az alkalomból. Az összegyűlt tömeget a rendőrség feloszlatta.

Valljuk be, ez a hír azért kissé megmosolyogtató, egészen addig, amíg bele nem gondolunk, hogy a hasonló álhírek terjedése komoly témáknál is ugyanúgy lehetséges, akár összejövetel, vagy villámcsődület szempontjából is.

2. Szia Uram! Roma aroma érdekelhet esetleg?

Kicsit savanyú, kicsit édes és egy kicsit sós, tényleg különleges.

A roma aroma névre keresztelt cigányfagyit (érdekes, ilyenkor nem probléma a cigány megnevezés) Sztojka Attila belügyi államtitkár, korábbi roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kóstolta meg egy kínosra sikeredett, ad hoc jellegű gasztronómiai elemzés keretében , melyet alább megtekinthetnek az erre vállalkozók.

Ebből megtudhatjuk, hogy a fagyi „tartalmazza” a cigány zászló színeit, illetve hogy „igazán romás és nagyon finom”.

A kóstolás környezetére is igazán ügyeltek, a háttérben ugyanis az európai fül számára elviselhetetlen cigány óbégatás megy „zene” címszóval.

1. A német Michael Stücke „férjével” Löhnében vett egy gazdaságot, ahol vágóhídról megmentett juhokat tartanak, szám szerint 21-et.

Stücke azonban annyira „elfogadó”, hogy bizony különbséget tesz és diszkriminál: kizárólag a meleg juhok érdeklik , a többiek mehetnek, ahová akarnak.

A juhok tenyésztője szerint ezeket a kosokat egyáltalán nem érdeklik a jerkék, más kosok után koslatnak, hogy meghágják őket. Sőt, bármilyen meglepő, a jelenségről tanulmányok is születnek: a kosok 8%-a homoszexuális, és akár 18-22%-uk lehet biszexuális.

Stücke megemlítette azt is, hogy a jogszabályok szerint 50 jerkére kell jutnia legalább egy kosnak, ám mivel a „meleg" kosok nem párosodnak és nem nemzenek utódot, gyakran a vágóhídon végzik. A „meleg" gazda a „férjével” ilyen kosokat vásárolt, majd elindították a Rainbow Wool vállalkozást.

Az elnevezés hű önmagához: a „meleg" juhok gyapjújából LMBTQ tematikájú termékek készülnek, például sapkák, felvarrható minták és cipőfűzők. A profitot a Queer Diversity nevű LMBTQ-szervezet kapja.

Stücke egyébként a Meleg Gazdák Hálózatának tagja, s szerinte vidéken „sokkal nyitottabbak az emberek annál, mint azt sokan gondolják”.

Hogy is szoktuk mondani? A homoszexuális lobbi a világ egyik legerősebb, ha nem legerősebb lobbija. Újabb bizonyíték erre ez a németországi pillanatkép is, ahol Stücke gazda egy igazán 21. századi „piaci rést” akar betömni (mondjuk addig örüljünk, amíg csak azt).

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info