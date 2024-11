Extra :: 2024. november 13. 13:32 ::

"Nekünk Magyarország az első" - nem így a magyar nyelv

"Téli vibe" - írja a prime minister a Facebook-oldalán, ezzel is mutatva maradék híveinek, hogy még most is fiatalos... Vagy legalábbis azt hiszi, attól lesz az, ha ő is bekapcsolódik ebbe a kártékony, nyelvrontó menőzésbe.