"Einhorn az Finkle": utólag derült ki az OnlyFans-pornósztárról, hogy "transznemű"

Az „ausztrál Bonnie Blue-nak” nevezik azt az OnlyFans-„sztárt”, Kay Manuelt, aki azzal dicsekedett, hogy 250 végzős középiskolással feküdt le a csatornáján a „Schoolies” keretein belül, nos... és akiről utóbb kiderült, hogy transznemű. Emlékeznek az Ace Ventura: Állati nyomozó című filmből a méltán híres „Einhorn az Finkle” jelenetre? Nos, valószínűleg úgy okádhatta el magát ez a 250 végzős is, de hát eső után köpönyeg, ugyebár. A november végén történt esetet a DailyMail írta meg.



Kay, vagyis Kayden Manuel (Kay Manuel Instagram-oldala)

A „hölgy” korábban minden platformon tagadta, hogy transznemű lenne, sőt egyenesen úgy vélekedett, ha az lenne, egyáltalán nem titkolná. Végül a Courier Mailnek mégis bevallotta, hogy „átalakuláson” esett át.

A „sztárt” sokan támadták a módszerei és a tartalomgyártása miatt, de azt leszögezte, hogy senkivel nem „találkozott”, aki 18 év alatti lenne a kliensek közül. Leszögezte azt is, hogy az idei alanyokat tájékoztatni akarta az „átalakulásáról”, de ez az érintettek legnagyobb kárára végül elmaradt. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy „mindenkinek jó tapasztalata volt”, aki eddig lefeküdt vele.



Nagyon megszívták az érintett végzősök... (Kay Manuel Instagram-oldala)

A transznemű pornós persze egy idő után amúgy is lebukott volna. Coffs Harbourban, Manuel szülővárosában több helyi lakos is jelezte, hogy a „nőt” korábban Kayden Tai Manuelként ismerték. A lakosok szerint ott ez „köztudott”, hiszen a település nem túl nagy, így hamar körbeérnek a pletykák.



Sok a különbség, de a tetkó örök

Manuel korábban dolgozott egy helyi McDonald’s-ban is, egy korábbi munkatársa úgy emlékszik vissza, hogy már 2018-ban érdeklődött a transzneművé operáltatás iránt, középiskolás évei alatt pedig nyíltan homoszexuális volt.



"Segítőkész, és lehet rá számítani". Kayden a hónap dolgozója volt a McDonalds-ban. Ezek szerint is építette a "brandjét" (fotó: X)

Persze túl sokat nem kell bizonygatni, hogy ugyanarról a személyről van szó. Ugyanaz a csuklótetoválás van egy korábbi és egy aktuális képen, de egyéb információk is stimmelnek. 2024 májusában a Forbes Morocco valamiért fontosnak érezte, hogy Kay Manuelről készítsen cikket mint „feltörekvő tartalomkészítőről”, itt „nemzetközi sztárnak”, „vitatott ikonnak” nevezték. Az egész írás igazából egy folyamatos dicsérethalmaz, de például innen derül ki, hogy Manuel több mint 80000 dollárt fektet műtétekbe, hogy „megőrizze fiatalos megjelenését”, s amellett, hogy „harcol a megbélyegzés ellen, ami a felnőttfilmes ipart érinti”, hangsúlyozza, hogy „egy könyvet ne a borító alapján ítéljünk meg”. Ő már csak tudja. Egyébként itt is említik, hogy Manuel a McDonald’s-ban dolgozott minimálbérért, mielőtt „sikeres marketinggel kiépítette a brandjét”, csak ugye azt felejtik le, hogy transznemű.



"Újradefiniálja a sikert a szórakoztatóiparban". Elég vicces ömlengés így utólagosan (is) (fotó: Forbes Morocco)

Hogy a Forbes Morocco már eleve azért készített róla anyagot, mert tudták, hogy transznemű, nem bizonyítható, viszont a pletykák szerint a tavalyi évben jelölték Manuelt „a legjobb transznemű pornósztár” díjra egy felnőttfilmes díjátadón, ám az érintett ezt határozottan cáfolta a Daily Mail Australianak.



"Einhorn az Finkle" (fotó: Kay Manuel Instagram-oldala)

Manuel tartalmaiban a fiatal „szereplőknek” igazolniuk kellett, hogy elmúltak 18 évesek, hozzájárulási űrlapot kellett kitölteniük, józansági tesztet készíteniük, valamint élhettek a anonimitás jogával, és utólagosan is visszavonhatták a megjelentetés engedélyezését. Mondjuk ugyanitt mondta azt is, hogy ha transznemű lenne, azt kommunikálná a résztvevőkkel, de mivel ez elmaradt, nincs okunk elhinni, hogy a többit is betartották.

Az OnlyFans a 21. század egyik legjövedelmezőbb karrierjét nyújtja az arra vállalkozóknak, remekül szemléltetve, hogy ebben a világban a tényleges munkának van a legkevesebb becsülete, illetve anyagi megbecsülése.

