"Döbbenet": a világ fele antiszemita volna?

Egy friss felmérés szerint, ahogy időben távolodunk a holokauszttól, úgy növekszik az antiszemita nézeteket vallók száma, különösen a fiatalok körében - szörnyülködik a Népszava, amely The Wall Street Journalra hivatkozva egy felmérés adatait tette közzé.

A hírhedt Anti-Defamation League (ADL) felmérésől van szó, amelyet úgymond "globálisan végeztek" el. Ez azt jelenti, hogy 58 ezer embert kérdeztek meg a világ 103 országából és régiójából. Úgy számolták, ez a felnőtt lakosság 94 százalékát teszi ki. Lássuk az eredményeket.

Legelőször is arra a megállapításra jutottak, hogy főként a fiatalok körében terjed az antiszemitizmus, és döntő tényezőnek látják, hogy időben egyre távolodunk a holokauszttólTM, így az a "megdöbbentő szám" rajzolódik ki, hogy az elmúlt 10 évben szinte megduplázódott azok száma, akik a világ problémáiért a zsidókat hibáztatják. Nahát.

Még pontosabban és számszerűsítve:

a megkérdezettek 46%-a valamilyen módon antiszemita,

a válaszadók 20%-a "nem is hallott a holokausztról",

17% szerint a történészek eltúlozzák az egészet,

4%-uk szerint egyáltalán nem történt meg a holokauszt.

A felmérés eredménye az ADL szerint azt jelenti, hogy a világ lakói közül mintegy 2,2 milliárd felnőtt ember antiszemita nézeteket vall. Ráadásul azt is hozzáteszik, "nem ez az egyetlen felmérés", ami ezt mutatja.

- Jonathan A. Greenblatt, az ADL vezérigazgatója szerint globális vészhelyzet van. Ez egy vírus, amely elterjedt, felgyorsul és erősödik. Van egy kis csoport, amelyik incidenseket gerjeszt, és van a hallgatag többség – hangsúlyozta, de jó hírnek tartja, hogy a válaszadók 57 százaléka problémának nevezte a zsidógyűlöletet, ami kellő társadalmi hátteret ad a politikai döntéshozók számára az antiszemitizmus elleni küzdelemhez - próbál nyugtatni a Népszava.

Az ok és okozati összefüggésekről ezúttal sem készítettek felmérést. Ahogy arról sem, van-e összefüggés az Izrael által Gázában végzett népirtás és a növekvő antiszemitizmus között. Ahogy igazán érdekes volna azt a kérdést is feltenni végre, miért van az, hogy több ezer éve létező jelenség az antiszemitizmus (vagy nevezzük bárhogyan), és a világnak azt kéne elhinni továbbra is, hogy "mindig más népek a hibásak"... Ez is legalább annyira hihető, mint a holokausztTM hivatalos verziója.

Henney Viktor - Kuruc.info