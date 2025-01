3. Van néhány ázsiai ország, ahol szabad utat engedtek a homoszexuális lobbinak, Mianmar (az egykori Burma) nem tartozik közéjük.

A Tájékoztatási Minisztérium a könyveket a mianmari társadalom számára elfogadhatatlannak nyilvánította, „szégyentelennek” bélyegezte őket, és deklarálták, hogy „félrevezethetik a fiatalok gondolkodását és érzéseit”.

A betiltott alkotásokat mind mianmari szerzők írták, a minisztérium viszont várhatóan a kiadót is megbünteti, hiszen megsértették a törvényt azzal, hogy engedély nélkül adták ki a könyveket.

Mianmarban illegális az azonos neműek közötti szexuális tevékenység, a tiltás még a brit gyarmati időkre, egészen 1860-ra nyúlik vissza. A büntető törvénykönyv „természet rendje elleni testi kapcsolat” jelzővel illette a fajtalankodást és 10 évet lehet érte kapni, de mindez csak a férfiakra vonatkozik. A transzneműek ellen az 1945-ös rendőrségi törvény alapján indíthatnak büntetőeljárást indíthatnak, ezért csak három hónapot lehet kiszabni.

2. Emlékszünk a Jobbik korábbi cigány kvótapolitikusára, Varga Ferencre? Nem baj, ha nem, viszont a cigány szavazatokért való versenyből a DK sem akar kimaradni, így gyorsan ki is nevezték a cigány politikust a baloldali párt politikai igazgatójának.

Gyurcsány igazán tisztelheti az illetőt, ugyanis már-már kellemetlen mélységekig dicsérte őt Szentesért vívott „harcaiért”. De most már az új pozíciójában is „harcolhat”.

Varga igazi kvótaember, cigány származása miatt kapott befutó helyet az ellenzéki listán 2022-ben, ám a Jobbikkal hamarosan szakított, majd beült a DK frakciójába. Bér- és munkaügyi árnyékminiszter is volt, jelentsen ez bármit is.

1. Kivették az amerikai légierő tananyagából a Tuskegee Airmen fekete pilótákból álló egységet, illetve a nőkből álló Women Airforce Service Pilots (WASP) különítményét is. Mindkettő a második világháborúban harcolt a tengelyhatalmak, így ellenünk is, most azonban elsöpri őket Trump elnöksége.