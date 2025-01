A titkos elit létezésének már a feltételezése is halálos gondolatbűn a világot szellemi rabságban tartó szuperstruktúra számára, így a szerzők tudása és bátorsága példaadó lehet mindenki számára.

Túlzás nélkül állíthatom, történelmi alapmű Gerry Docherty és Jim Macgregor A Titkos Elit című könyve, minden ember polcán ott a helye, aki keresi az igazságot, érteni akarja a világ történéseit, azokat a folyamatokat, amelyeknek mindannyian részesei vagyunk. Rengetegen érzik, hogy a "hivatalos" magyarázatokkal valami nem stimmel, ennek is köszönhető A Titkos Elit rendkívüli sikere: két hónap alatt már az 5. újranyomásnál tart, ami szinte példátlan a történelmi vonatkozású könyvek világában, főleg a mai időkben. Tehát ez is nyilvánvaló bizonyíték, hogy sokan érteni akarják a világ eseményeit. A kötet egy konkrét eseménysorozaton, az “első világháborúnak” nevezett konstrukció “csináltsága” rejtett mélyszerkezetének feltárásán keresztül mutatja meg miként is „működik” a világ. A titkos elit létezésének már a feltételezése is halálos gondolat-bűn a világot szellemi rabságban tartó szuperstruktúra számára, így a szerzők tudása és bátorsága példaadó lehet mindenki számára.