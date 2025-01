Extra, Videók :: 2025. január 30. 16:28 ::

Eddig is utálták a cigányokat az MSZP-sek (is), de ez mostantól csak fokozódik

A Hír TV közölt egy vélhetően telefonnal, titokban készült felvételt, amin információik szerint Tóth Márton újbudai önkormányzati képviselő, ifjúsági tanácsnok is hallható. A csatorna által közzétett felvételen több ember is beszél, de csak egyvalaki látszik. A Hír TV azt állította, hogy Tóth mondta azt, hogy "Gyuri is rasszista", majd egy másik, állítólag szintén szocialista politikustól elhangzik, hogy utálja a cigányokat, mire válaszul Tóth azt mondja, hogy ő is.

A Telex megkereste a kerület sajtóosztályát, Tóth Mártont, az MSZP-t és az újbudai MSZP-t is. A kerülettől közvetlenül az érintett képviselőhöz irányították őket, ő pedig elküldte, hogy a csütörtöki képviselői testületi ülésen mit reagált a videórészletre. Eszerint a felvétel még jóval a választások előtt készült, és bár minden részletre emiatt már nem emlékszik, valóban ott volt, amikor készült. Mint írta, ez egy baráti találkozó volt, ahol talán többet fröccsöztek a kelleténél, és "a beszélgetés során emiatt olyan témán, olyan stílusban viccelődtek, ami nem lett volna szabad".

"Ez súlyos hiba volt, ám épp a felvétel készítőjének roma származása miatt nyilvánvaló, hogy nem a cigány embereket szidtuk, hanem vele karöltve viccelődtünk – most már egyértelmű, hogy az ő szándékos provokációja miatt" – mondta az ülésen Tóth.

Azt is hozzátette, hogy a felvételt készítő "roma" ismerőse akkor még az egyik legjobb barátjának hazudta magát, de szerinte amint kiderült, hogy nem partner abban, hogy képviselőként segítsen neki valamiben, elkezdett keresni valakit a kerületben, aki hasznot szeretne húzni a "titokban felvett, szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokból".

Az újbudai Fidesz nevében Balogh Péter azt írta: "megdöbbenve és felháborodva értesültek a nyilvánosságra került videófelvételről, melyen Tóth Márton ifjúsági tanácsnok szerepel, miközben elfogadhatatlan, rasszista kijelentéseket tesz". Szerintük a videón szereplő és velük összefüggésbe hozható valamennyi politikai szereplő számára nincs más út, mint az azonnali lemondás. "Az általuk tett kijelentések méltatlanok a közszereplőkhöz, és teljes mértékben összeegyeztethetetlenek a demokratikus értékrenddel" – írták.

Tóth a felszólalásában azt is elmondta, a jogi lépéseket természetesen megteszi, egyúttal elnézést és bocsánatot kért mindenkitől, akiket megbántott, kellemetlen helyzetbe hozott vagy alaptalanul belekevert a történetbe. Az MSZP és az MSZP Újbuda a cikk megjelenésig nem válaszolt a megkeresésre.