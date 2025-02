Extra, Külföld :: 2025. február 11. 20:58 ::

Ahol nem a bűnözőt védik: egy 78 éves argentin agyonlőtte 15 éves támadóját, nem indul eljárás ellene

Január végén egy fiatalokból álló banda fegyverrel próbált kirabolni egy 78 éves nyugdíjas férfit a saját lakása előtt Buenos Airesben. Az idős férfi Toyota Hiluxában ült, amikor egy pick-up lassított mellette, s egy 15 éves támadó pattant ki belőle, aki fegyvert szegezett a Toyotában ülő sértettre.

A megtámadott idős úr azonban reagált, s .357-es Magnumját előrántva mellkason lőtte támadóját, aki pont a Hilux ajtajához esett. Ekkor a férfi, kiszállva autójából, még a fegyveres rabló koponyájába is golyót eresztett, ezáltal zéró esélyt adva a bűnismétlés lehetőségének. A rendőrség közlése szerint a megtámadott nyugdíjas összesen 5 lövést adott le támadójára, amelyek mindegyike célba is talált.



"Nem lesz több baj és nem lesz több gondod, ha a fegyveredet mindig magaddal hordod" - a 78 éves férfi a menekülő banditákra is rálőtt (képek: Daily Mail)

Miután a férfi sikeresen ártalmatlanította támadóját, még maradt ideje és lélekjelenléte, hogy a kiterített bűnöző két menekülő bűntársára is lövéseket adjon le. Őket egyelőre még keresik az argentin hatóságok.

Diego Rulli ügyész megállapította, hogy az idős úr cselekménye abszolút jogos önvédelemként értékelendő, fegyverét legálisan tartotta és viselte, így természetesen nem is indítanak eljárást a jogkövető magatartást tanúsító nyugdíjas állampolgár ellen.



A 15 éves támadó ekkor még nem tudta, hogy élete legrosszabb döntése volt ez a mozdulat

Egy helyi rendőrtiszt úgy nyilatkozott az egyik helyi újságnak, hogy a támadók valószínűleg egy autólopásra és -rablásra szakosodott banda tagjai lehettek. Helyi lapok arról is beszámolnak, hogy a 78 éves férfit már korábban is megtámadták, s meg is verték, ennek hatására vásárolt lőfegyvert, és biztonsági kamerákkal is óvta otthonát.



A támadó nem tudta, amit a Blöff című gengszterfilmben már elmondtak: nem jó ötlet fegyveres rablást végrehajtani olyan fegyverrel, amire az van vésve, hogy másolat

A kiterített támadót, akinek a keresztneve Gianluca, a barátai (bűntársai?) "nagyszerű embernek" nevezték a közösségi médiában (nyilván előre köszönt a szomszéd néninek, s a szemetet is mindig levitte...). Az eset csattanója, hogy a nyomozás megállapította, hogy a 15 éves támadó fegyvere nem éles lőfegyver volt, csupán egy másolat.