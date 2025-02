Extra, Migránsbűnözés :: 2025. február 18. 21:03 ::

14 év alatt norvéggé vált egy líbiai (?) néger az egyik vármegyei hírportál szerint

Nem akart visszamenni Norvégiába, ezért dühös lett a líbiai származású férfi. Robbantással fenyegetőzött, kedden késő délután az ügyében jogerős ítélet született, írja a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. Közlik azt is, hogy az elkövető 2001-ben hagyta el Líbiát, Norvégiából pedig 2015-ben jött el, majd egyszerűen norvégnek nevezik a négert, többször is. Ezek szerint 14 év szükséges egy ilyen csodálatos átalakuláshoz. Még szerencse, hogy hazánkban "csak" négy évet csövezett, különben már magyarnak is neveznék.

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy héten belül két migránst állított a Nyíregyházi Törvényszék elé terrorcselekménnyel fenyegetés miatt: mindkét férfi robbantással fenyegetőzött. A múlt héten egy afgán, ezúttal egy líbiai származású norvég állampolgár ügyében hozott jogerős ítéletet a törvényszék: mindkettejüket kiutasították Magyarországról.

Robbantással fenyegetőzött a norvég férfi

Azok után, hogy a múlt héten szerdán egy afgán férfit állítottak bíróság elé Nyíregyházán terrorcselekménnyel fenyegetés miatt, kedden egy líbiai származású norvég állampolgárral szemben is ugyanez volt a vád. A főügyészség feljegyzése szerint A. S.-t, akinek nincsenek személyes okmányai, 2024 áprilisában arra kötelezték a magyar hatóságok, hogy hagyja el az ország területét, ám a norvég férfi ennek nem tett eleget.

Tavaly november végén Budapesten újból igazoltatták, s az idegenrendészeti eljárás során elrendelték a kiutasítását, kitoloncolását, egyidejűleg kitoloncolási őrizetbe vették, s a Nyírbátori Befogadó Központban helyezték el. Február 7-én az egyik idegenrendészeti dolgozó közölte vele, hogy négy nap múlva Norvégiába szállítják, ám a férfi tiltakozni kezdett, s közölte: nem akar visszamenni, s ha ezen nem változtatnak, bombát tesz a repülőgépre.

Ennivalója sincs, honnan lenne bombája?

A férfi a kedd délutáni tárgyaláson meglehetősen indulatos volt: nem értette, miért van megbilincselve, s hogy miért kísérgetik rendőrök, holott ő semmit sem követett el. Mint kiderült, 2001-ben hagyta el Líbiát, Norvégiából pedig 2015-ben jött el, s közel négy éve volt Magyarországon, de az utcán élt. A korábban tett vallomásában azt mondta, nagyon ideges lett, amikor meghallotta, hogy vissza kell mennie Norvégiába, ott ugyanis nincs senkije és semmije, s bár fenyegetőzött azzal, hogy bomba lesz a gépen, nem gondolta komolyan.

– Honnan lenne nekem bombám, amikor még ennivalóm sincs? - tette fel a kérdést és hozzátette: a vallása tiltja az erőszakot, soha senkit nem tudna bántani.

– A repülőgépeken ráadásul sok gyerek is utazik, ezért soha nem jutna ilyesmi az eszébe – mondta. Mindezek után dr. Kruták Gyula főügyészségi ügyész fenntartotta a jegyzékben szereplő vádat, és próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, illetve kiutasítást indítványozott. Dr. Gyüre Csaba kirendelt védő (a volt jobbikos képviselő - a szerk.) viszont a férfi felmentését kérte, hiszen mint mondta, a cselekménye nem volt alkalmas félelemkeltésre: A. S. több mint két hónapja kitoloncolási őrizetben van, nem lett volna lehetősége megvalósítani azt, amivel fenyegetőzött. Dr. Stál József törvényszéki bíró bűnösnek találta A. S.-t, és két év, négy évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, emellett öt évre kiutasította az ország területéről. Az ítélet jogerős.

