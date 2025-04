Extra :: 2025. április 12. 22:22 ::

Zsidó vagy?

Úgy tűnik, Bódis Kriszta személyében Magyar Péter be is csatornázta, vagy legalábbis igyekszik becsatornázni magához az egykori SZDSZ nyomdokain kinőtt zsidó- és cigánybarát, LMBTQP+-aktivista, szélsőségesen magyarellenes figurákat, gondolatokat. Félreértés ne essék, ez a Tisza Párt esetében nem valamiféle mellékszál, Bódis kiemelt helyet foglal el Magyar Péter mellett, jár vele országjárására, láthatjuk, hogy sok helyen ott van, ahol ő is, és mondta már korábban is, egyik szakpolitikusa a Tiszának, március 15-én is felszólalt.

Most éppen arról adott hírt Facebook-oldalán, hogy "köszöni ezt a felemelő délutánt Németh Gábor írónak, aki felkérte, hogy beszélgessenek az életműkiadásának első darabjáról a Margón." Nem kárhoztatok senkit, ha nem tudja, ki Németh Gábor.



(Forrás: Bódis Kriszta Fb-oldala)

Adjuk át a helyt Bódisnak, aki így ír:

"A Zsidó vagy? nagy siker volt a magyar kortárs irodalomban két évtizeddel ezelőtt, és azóta sem vesztett szinte semmit a relevanciájából. Németh Gábor életműkiadásának első darabja a mai napig fontos tapasztalatokat tartalmaz kirekesztésről, idegenségről és emlékezésről. Az újrakiadás margós bemutatóján a kulisszatitkok mellett például azt is megtudhattuk, hogy az író szerint hogyan kapcsolódik trauma és emlékezet, illetve hogy miért szereti annyira a rókákat."

Íme a könyv borítója:

Ő pedig a szerző:

Aki bővebben utána akar nézni munkásságának, nyilván a világhálón megteheti, de elég beszédes - már ha az eddigiek ne lettek volna azok -, hogy annak a Magyar Szépírók Társaságának tagja, amelynek hosszú éveken át elnöke volt az a Csaplár Vilmos, aki a "szép emlékű" Demokratikus Charta szóvivője volt. Természetesen a Fidesz "illiberálisnak" hazudott rendszerében erre jár állami támogatás is. 2017-ben 700 ezer forint volt az állami, működési támogatás összege, programtámogatásokra (NKA, Arany János Emlékév, Kortárs Irodalom Éve) pedig további 33,5 millió forintot kaptak. 2018-ban 390 tagja volt a Szépírók Társaságának. De Németh Gáborra visszatérve szintén sokat elmond az is, hogy a Magyar Narancs kulturális rovatvezetője is volt.

Ja, mellesleg 1994-ben Soros-ösztöndíjas is volt. Mondjuk ebben közös platformon van Orbán Viktorral. Mint ahogy az "ófidesz" az "újfidesszel", mert végül is elég sok a hasonlóság a kettő között. A leginkább az, hogy katasztrófa mindkettő hazánkra nézve.

De a tömegdemokrácia sötét mélységei már csak ilyenek, sajnos az emberek jelentős többsége könnyedén manipulálható, ez viszont nem azt jelenti, hogy nekünk fel kellene adni, és azt sem, hogy ahol csak lehetőségünk van rá, mindig kimondjuk az igazságot. Mert az velünk van, nem velük.

Henney Viktor - Kuruc.info