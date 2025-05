Extra, Zsidóbűnözés :: 2025. május 8. 21:37 ::

Propaganda-kézikönyv kezdő cionista újságíróknak és biztonságpolitikai szakértőknek

Íme egy nélkülözhetetlen kézikönyv, ideológiai eligazítás mindazon médiamunkások számára, akik a szépelgően izraeli-palesztin konfliktusnak nevezett eseménysorozatról kívánnak írni vagy beszélni a mainstream médiában – a hivatalos cionista elvárások szerint.

Ahhoz, hogy bárki újságíróként publikálhasson a „demokratikus és szabad” nyugati világban, fővesztés terhe mellett igazodnia kell az alábbi meghatározásokhoz.

Kereszttűzbe került: amikor palesztin civileket ölnek meg.

Megtorlás: amikor az izraeli hadsereg vagy telepesek palesztinokat ölnek meg.

Eszkaláció: a palesztinok által elkövetett bármilyen erőszakos cselekmény vagy ellenállás.

Gyilkolás: amikor izraeli civileket ölnek meg.

Brutális/gyáva/szörnyű: az izraeliek elleni támadásokat leíró melléknevek.

Önvédelem: izraeliek által elkövetett bármilyen erőszakos cselekmény.

Terrorizmus: a palesztinok által elkövetett bármilyen erőszakos cselekmény.

Civilek: a felfegyverzett telepesek civileknek minősülnek, amikor megölik őket. Kerüljük ennek a kifejezésnek a használatát a palesztinokra!

Környékek (neighborhoods): izraeli telepesek által lakott területek.

Helyszínek (positions): bármely palesztin város és falu, különösen, ha helikopteres bombázókról vagy nagy kaliberű géppuskákkal lőtték őket.

Tragédia: bármely izraeli haláleset.

Megérdemelt: bármely palesztin halál.

Önkényesek: palesztin őslakosok.

A demokráciák szövetségese, a Közel-Kelet egyetlen demokráciája: Izrael.

Vitatott területek: bármely palesztin vagy arab földterület, amelyet Izrael a nemzetközi joggal szembeszállva megszállt.

Antiszemita: az a személy, aki elítéli az izraeli palesztin polgári és emberi jogok megsértését.

Áldozatok: bármely zsidó izraeli.

Támadó: bármely palesztin, aki bármilyen formában ellenállást tanúsít.

Célpontok: palesztin épületek, házak, irodák – amit az izraeli hadsereg katonai célpontként jelöl meg.

Támadás/bombázás/gyilkosság: a palesztinok által elkövetett cselekmények, amelyek izraeliek ellen irányulnak.

Összecsapások: ez egy nehezen érthető kifejezés, de általában palesztinok halálakor használják.

Intézkedések (pl. gazdasági intézkedések, biztonsági intézkedések): bármely cselekmény, amelyet az izraeliek elkövetnek (blokádok, kollektív büntetés, városrészek bombázása, a lakosság éheztetése stb.).

Biztonság: bármi, amit az izraeli kormány tesz. Ez magában foglalhatja a földelkobzást, a bírósági eljárás nélküli gyilkosságokat, a házak lerombolását, a ligetek elpusztítását, a fák kitépését, a blokádokat stb. A biztonság kifejezést csak az „Izrael” vagy az „izraeli” szóval együtt szabad használni, és szigorúan tilos a palesztinokkal összefüggésben alkalmazni.

Ostrom alatt: ismét egy izraeliek által használt kifejezés, például: „Palesztinok ostrom alá vették az izraelieket”. A pontos jelentés a körülményektől függ. Soha ne használjuk palesztin városokra vagy falvakra!

További szabályok:

Mikor nem kell az alanyt feltüntetni a tudósításban: ha az erőszakos cselekményt izraeliek követik el (pl. 2 palesztint öltek meg, az egyikük 9 éves volt).

Mikor kell az alanyt feltétlenül feltüntetni, sőt kihangsúlyozni a hírekben, elemzésekben: ha a cselekményt palesztinok követik el (pl. palesztinok öltek meg egy zsidó gyermeket, palesztinok öltek meg egy tinédzsert).

Izraelieket ért sebesülés esetén, vagy ha életüket veszítik, hangsúlyozni kell, hogy „izraeliek megsérültek, meghaltak a palesztin terroristák barbár támadásai nyomán,”. Ezzel szemben ha egyáltalán tudósítunk a palesztinokat ért tragédiákról, akkor a minta a következő mondat legyen: „Palesztinok szerint egy nő könnygáz belélegzésben halt meg Ciszjordániában.”

A neveket minden zsidó áldozat esetében kötelező feltüntetni. Viszont ha muszlim vagy keresztény veszíti életét a harci cselekmények nyomán, mindig kerüljük a megnevezésüket (ezzel is elősegítve a dehumanizálásukat), helyettük számokat használjunk. (Ne feledjük, a palesztinok haláláról szóló hírekben kerülni kell az elkövetők megnevezését is. Például: 2 palesztin halt meg az összecsapásokban).

Amikor egy izraeli meghal, fontos megjelölni a foglalkozását, honnan származik és hová tartott, írhatunk, beszélhetünk arról is, hogy vallásos volt-e, és honnan vándorolt be Izraelbe. Ha az elhunyt személyt házastárs és gyermekek gyászolják, ezt is fel kell tüntetni. Ha az áldozat fiatal, meg kell említeni az iskolát, amelyet látogatott, és fel kell jegyezni a barátai érzéseit. Általánosságban elmondható, hogy azoknak az embereknek, akik ismerték az elhunyt személyt, tanúskodniuk kell az emberségéről. Amikor egy palesztint megölnek, semmilyen módon nem szabad személyeskedni.

Amikor egy izraelit megölnek, hasznos a halál helyszínét is bemutatni (pl. a betakart testet, a tragédia egyéb körülményeire utaló nyomokat stb.)