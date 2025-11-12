Egy újabb „limonádésztori” Amerikából, amelyből villámgyorsan világszenzáció lett, pedig nincs benne semmi szenzációs. Az amerikai fehér nő, pontosabban szólva a liberális alfaja csak a szokásos formáját nyújtja (nem mintha a „konzervatív” sokkal különb lenne nála).
Szavak helyett beszéljenek a képek. Csak erős gyomrúaknak!
Miller: „Megerősíti, hogy épp most csókoltam meg az edzőcipőit?” Crockett: „Így igaz.” Miller: „Íme, a nagyszerű Texas Állam jövendő szenátora”:
Kentucky Girl: „Ha olyan ember vagy, aki egy másik ember lábát csókolja, az szégyen az emberiségre nézve. Stephanie Miller műsorvezető, undorító vagy. Mindenki tudja, hogy Jasmine Crockett lába bűzlik!!!”
A liberális fehérek 62 százaléka szenved különböző elmezavarokban, szemben a konzervatívok 26 és a mérsékeltek 20 százalékával
A liberálisok egynegyedét elmebetegséggel kezelik. Ez ijesztő, mert azt jelenti, hogy a maradék kezeletlenül rohangál
Egyes finnyás kritikusok rajongásnak álcázott groteszk önalávetésként, mazochisztikus fetisizmusként és intellektuális megalázkodásként jellemzik a jelenetet, amely a pszichózisba merülés, a párthűség kulturális rosszullétének és az emberi méltóság teljes széthullásának klinikai eseteként magát Freudot is megdöbbentené.
Idekívánkozik némi háttérinformáció a szereplőkről fontossági sorrendben: előbb az úrnő, utána a szolgáló.
Jasmine Crockett Texas Állam 44 éves demokrata kvótanégernő-képviselője, kvótaügyvédként BLM-aktivisták védője.
Pozícióját jórészt Sam Bankman-Fried zsidó szélhámos anyagi támogatásának köszönheti, akinek a nevéhez az amerikai történelem eddigi legnagyobb kriptovaluta-svindlije fűződik, amelynek köszönhetően 30 évesen, 2022-ben a 41. helyen tanyázott az amerikai milliárdosok listáján. Jelenleg 25 éves börtönbüntetését tölti, amíg Cion Don szokása szerint kegyelemben nem részesíti őt is, mint általában zsidó fehérgalléros bűnözőket és néger rappereket.
Stephanie Miller humorista, az önmagáról elnevezett rádiós talkshow 64 éves leszbikus műsorvezetője régi, tősgyökeres republikánus dinasztia sarja.
A megtestesült „fehér szemét” (white trash):
Apja, William Miller a Harmadik Birodalom prominensei és más nemzetiszocialista hazafiak ellen indított nürnbergi koncepciós perben ügyészhelyettes, republikánus képviselő (1951-1965), a Republikánus Párt csúcsszervének (NRCC) elnöke, az 1964-es elnökválasztáson Barry Goldwater, a párt hivatalos elnökjelöltje mellett alelnökjelölt.
Barry Goldwater alias Goldwasser apai ágon zsidó republikánus szenátor (1953-1965; 1969-1987), akit militáns antikommunista retorikája miatt nemcsak a média és a közvélemény, hanem a mérsékelt republikánusok is reakciósnak és szélsőségesnek tekintettek. Miután 78 évesen elhagyta a Szenátust, nyíltan levetette ezt az álarcot, és élete utolsó 10 évét a nemileg aberráltak jogaiért (beleértve a katonai szolgálatot és az azonos nemű párok örökbefogadási jogát) való lobbizásnak, valamint az abortusz és a marijuána törvényesítésének szentelte. A zsidó mimikri iskolapéldája.
Stephanie Miller, ez a „jó családból való úrilány” tehát annyira mégsem esett messze a fájától, mint amennyire első látásra tűnik, mert már magát a fát is megrágta a konzervatívnak álcázott liberális szú.
