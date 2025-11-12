Extra, Videók :: 2025. november 12. 16:42 ::

Álmainkban Amerika: egy fehér nő egy néger nő lábát csókolgatja élő egyenes adásban

Egy újabb „limonádésztori” Amerikából, amelyből villámgyorsan világszenzáció lett, pedig nincs benne semmi szenzációs. Az amerikai fehér nő, pontosabban szólva a liberális alfaja csak a szokásos formáját nyújtja (nem mintha a „konzervatív” sokkal különb lenne nála).

Szavak helyett beszéljenek a képek. Csak erős gyomrúaknak!

Miller: „Megerősíti, hogy épp most csókoltam meg az edzőcipőit?” Crockett: „Így igaz.” Miller: „Íme, a nagyszerű Texas Állam jövendő szenátora”:



Matt Walsh: „Egy liberális fehér nő szó szerint térden csúszik, hogy megcsókolja egy félanalfabéta fekete DEI-képviselőnő lábait, ez a modern baloldaliság talán tökéletes betokozódása. Sohasem lesz egy másik ilyen teljesen és groteszken tökéletes kép, mint ez.” Stephanie Miller: „Miért, IGENIS megcsókoltam Jasmine edzőcipőit, és imádom a földet, amelyen járkál! És nagyon kedves volt miatta!”



Az egyetlen, akinek még Crockettnél is alacsonyabb az IQ-ja



Gavin McInnes: „Hadd találjam ki, tévútra vezetett anyai ösztön egy gyermektelen liberálistól”



Steven Crowder: „Ez egészen új szintre emeli a talpnyaló fogalmát”



Barron Trump: „UNDORÍTÓ. A baloldali rádiós műsorvezető, Stephanie Miller szó szerint megcsókolta Jasmine Crockett demokrata képviselő lábát élő adásban. Ez történik, amikor a politika kultusszá válik. Tiszta őrület. Szia Stephanie, ezek a lábak bűzlöttek, mint egy börtöncella vagy csupán sima kétségbeesés?”



Kentucky Girl: „Ha olyan ember vagy, aki egy másik ember lábát csókolja, az szégyen az emberiségre nézve. Stephanie Miller műsorvezető, undorító vagy. Mindenki tudja, hogy Jasmine Crockett lába bűzlik!!!”



Asmongold: „A legnagyobb fenyegetést Amerikára nem a Hamász, a venezuelai bandák vagy az erőszakos migránsok jelentik, hanem a felső középosztálybeli, főleg fehér nők, akik behoznák az előbbieket mind, hogy lerombolják az országot az öngyilkos empátiájuk kielégítésére.”



A legnagyobb fenyegetés a nyugati civilizációra nézve a humán végzettségű liberális fehér nő



A liberális fehérek 62 százaléka szenved különböző elmezavarokban, szemben a konzervatívok 26 és a mérsékeltek 20 százalékával



A liberálisok egynegyedét elmebetegséggel kezelik. Ez ijesztő, mert azt jelenti, hogy a maradék kezeletlenül rohangál

Egyes finnyás kritikusok rajongásnak álcázott groteszk önalávetésként, mazochisztikus fetisizmusként és intellektuális megalázkodásként jellemzik a jelenetet, amely a pszichózisba merülés, a párthűség kulturális rosszullétének és az emberi méltóság teljes széthullásának klinikai eseteként magát Freudot is megdöbbentené.

Idekívánkozik némi háttérinformáció a szereplőkről fontossági sorrendben: előbb az úrnő, utána a szolgáló.

Jasmine Crockett Texas Állam 44 éves demokrata kvótanégernő-képviselője, kvótaügyvédként BLM-aktivisták védője.



Crockett: „Csak azért, mert valaki elkövet egy bűncselekményt, még nem válik bűnözővé”

Pozícióját jórészt Sam Bankman-Fried zsidó szélhámos anyagi támogatásának köszönheti, akinek a nevéhez az amerikai történelem eddigi legnagyobb kriptovaluta-svindlije fűződik, amelynek köszönhetően 30 évesen, 2022-ben a 41. helyen tanyázott az amerikai milliárdosok listáján. Jelenleg 25 éves börtönbüntetését tölti, amíg Cion Don szokása szerint kegyelemben nem részesíti őt is, mint általában zsidó fehérgalléros bűnözőket és néger rappereket.

Stephanie Miller humorista, az önmagáról elnevezett rádiós talkshow 64 éves leszbikus műsorvezetője régi, tősgyökeres republikánus dinasztia sarja.

A megtestesült „fehér szemét” (white trash):

Apja, William Miller a Harmadik Birodalom prominensei és más nemzetiszocialista hazafiak ellen indított nürnbergi koncepciós perben ügyészhelyettes, republikánus képviselő (1951-1965), a Republikánus Párt csúcsszervének (NRCC) elnöke, az 1964-es elnökválasztáson Barry Goldwater, a párt hivatalos elnökjelöltje mellett alelnökjelölt.



Stephanie apja és Goldwater ellágyult tekintete alatt - büszkék lehetnek rá, és ez nem szarkazmus

Barry Goldwater alias Goldwasser apai ágon zsidó republikánus szenátor (1953-1965; 1969-1987), akit militáns antikommunista retorikája miatt nemcsak a média és a közvélemény, hanem a mérsékelt republikánusok is reakciósnak és szélsőségesnek tekintettek. Miután 78 évesen elhagyta a Szenátust, nyíltan levetette ezt az álarcot, és élete utolsó 10 évét a nemileg aberráltak jogaiért (beleértve a katonai szolgálatot és az azonos nemű párok örökbefogadási jogát) való lobbizásnak, valamint az abortusz és a marijuána törvényesítésének szentelte. A zsidó mimikri iskolapéldája.

Stephanie Miller, ez a „jó családból való úrilány” tehát annyira mégsem esett messze a fájától, mint amennyire első látásra tűnik, mert már magát a fát is megrágta a konzervatívnak álcázott liberális szú.

GI - Kuruc.info