Extra :: 2026. január 1. 18:28 ::

Jahve egyik válogatott díszpéldánya Brigitte Bardot-n köszörüli a nyelvét

A zsidók nem tudják megtagadni önmagukat, és a francia filmikon halálát is arra használták fel, hogy újabb alkalmat teremtsenek az antiszemitizmus szintjének további növekedéséhez, mintha az szerintük nem lenne így is elég magas, pedig a jelek szerint ez még csak a kezdet, és bőven lehet még javítani rajta.

Most a világ vezető, és történetesen zsidó tulajdonban lévő divatlapjának az egyik fajtárs „virágszála” tett meg minden tőle telhetőt – konkrétan mindent, amit a testtömege engedett – ennek érdekében.



A Vogue queer újságírója nyomban rápiszkít BB örökségére a halála után

Emma Specter, a magazin kulturális rovatának munkatársa képletesen megtépte Brigitte Bardot haját, amiért a 60-as évek szexszimbóluma a későbbi életében szélsőjobboldali politikusokat (Jean-Marie Le Pent) támogatott, lekicsinyelte a filmiparban szexuális bántalmazást elszenvedő nők MeToo mozgalmát, és felemelte szavát országa iszlamizálódása ellen.

Ahelyett, hogy gyászunkat arra korlátoznánk, hogy nosztalgikusan régi fotókat nézegessünk a choucroute-frizurás és bikinis Bardot-ról, tegyük fel magunknak a nehéz kérdéseket arról, hogy Bardot a "tökéletes" fehér nő prototípusának megtestesítésével milyen módon támaszkodott a szisztematikus marginalizációra és nyílt rasszizmusra (amely problémák Franciaországban a mai napig fennállnak).



A Vogue morbid módon kövér újságírója nyomasztó iróniával támadja a glamour-legendát. Emma Specter közzétett egy ellenséges szónoklatot Bardot örökségét támadva, aki az utóbbi évtizedeket a francia kultúra védelmével töltötte, szembeszállva a nyugati értékeket elutasító népességcserés, főleg muszlim bevándorlással. A Vogue címlaplányai egykor és ma - korszakunk degenerálódásának látlelete

A hagyományos fehér szépségideál „dekonstrukciója”, amelyet a frankfurti iskolás zsidó média művel immár évtizedek óta, egyrészt a kövérség és slamposság normalizálását, másrészt a testi higiénia és az elegancia elutasítását eredményezte, amely folyamatnak maga Emma Specter az archetípusos reklámfigurája.



Emma egyik kedvenc hobbija a bagelsütés, amelyet tökéletesen szimbolizál a megjelenésével is



Sohasem érzem magam zsidóbbnak, mint amikor elrongyolódom a konyhában



A világméretű negatív reakcióhullám miatt a magazin jobbnak látta eltávolítani Twitter-fiókjáról Emma firkálmányát

Sárga irigység ihlette epeömlése az ellenséges hangvételű kommentek valóságos áradatát indította be a Twitteren, amelybe szép számmal antiszemita hangok is keveredtek. Ezekből következik egy reprezentatív válogatás.



Förtelmes Vogue-különszám: A legújabb divat gyermektelen macskahölgyek számára



„Senki sem tudja, hogy biszexuális vagyok” (Mindenki tudja, mert rá van írva, elég ránézni, csak éppen senkit sem érdekel)



Már látom, hogy miért irigykedsz



A Titus tábornok által vezetett rómaiak maguk mögött hagyták ezt a szart elrettentésül



A bendőm többet nyom, mint BB



A szépség és a szörnyeteg



Ellentétben azzal, amit a liberálisok fognak mondani, ez a kontraszt diszkreditálja a szerzőt. Ez egy kövér zsidó, aki pontosan azért intéz kirohanást BB öröksége ellen, mert Bardot megtestesítette mindazt, amit ő sohasem tud: a szépséget és az isteni arányokat. „Szörny az arcon, szörny a lélekben.” (Latin szerzők nyomán Nietzsche)



Emmának szeretettel, Brigitte

GI