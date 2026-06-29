Extra, Videók :: 2026. június 29. 22:34 ::

Magyarul káromkodó sofőr esett neki egy finn újságírónak egy álcázott tesztautóból Helsinkiben

Különös, kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt, álcázott tesztautó bukkant fel múlt hét végén Helsinki utcáin. Amikor egy helyi lap, a Helsingin Sanomat újságírója megközelítette a járművet, hogy kérdéseket tegyen fel a sofőrnek, a férfi magyarul káromkodva küldte el melegebb éghajlatra, és a telefont is megpróbálta kiütni a kezéből.

A nem túl barátságos hangvételű találkozást az újságíró videóra vette

A lap újságírója, Tuomo Pietiläinen a Telex megkeresésére azt írta, a férfi később ki is szállt az autóból, és úgy ordítozott vele, majd visszaszállt és elhajtott. Mesterséges intelligencia segítségével azonosították, hogy magyarul beszélt, majd egy magyar anyanyelvű fordító segítségével feliratozták a videót. Arról nem tud, hogy a sofőr ellen bármilyen eljárás folyamatban lenne.

Agatha Tang, a Xiaomi International PR-vezetője csütörtökön megerősítette a lapnak, hogy az autó adatokat gyűjt a vállalatuk számára, a Xiaomi ugyanis az elektromos autók európai értékesítésének előkészítésén dolgozik. ⁠Tang közölte, a sofőr viselkedésével kapcsolatos kifogásokat továbbították alvállalkozójuknak, a német TÜV Rheinlandnak. A német cég képviselője a lapnak azt mondta, az esetet meg fogják beszélni a sofőrrel.

A lap szerint az autó oldalára ragasztott papíron található QR-kód egy olyan weboldalra vezet, amelyen az olvasható, hogy a kamerák a környéken tartózkodó gyalogosokat, kerékpárosokat, járművezetőket, rendszámtáblákat és helyadatokat rögzítik.

Finn sajtóhírek szerint az autó és sofőrje egy nappal később Kurikkában bukkant fel, írja a Telex.