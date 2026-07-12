Extra, Sport :: 2026. július 12. 07:27 ::

Exkluzív dísztrágyként fogja kínálni a jövő vasárnapi vb-döntő gyepszőnyegét a FIFA

Darabonként 450 dollárért (140 ezer forintért) eladja a világbajnoki döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA).

A szervezet honlapján közölte, hogy 17,5x17,5-es egységekben árulja majd a New York-i aréna talaját, arról azonban nem írtak, hogy milyen mértékegység szerint darabolják fel a gyepet.

A fű darabjai dísztárgyként, a műanyagborításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek majd forgalomba, s a FIFA szerint a termék "egy exkluzív darab lesz a gyűjtők és a futballrajongók számára is".

A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban, amelyben eredetileg műfüvön játszik a két helyi amerikaifutball-csapat.

(MTI)