Kultúra :: 2020. október 12. 15:21 ::

Magyar üvegművész munkáiból nyílt kiállítás Sanghajban

Viczán Zoltán üvegművész munkáin keresztül ismerkedhetnek Magyarország innovatív és művészi oldalával az érdeklődők egy Sanghajban hétfőn megnyílt kiállításon - mondta el az MTI-nek telefonon Szentmártoni Lívia, Magyarország sanghaji főkonzulátusának kulturális és oktatási szakdiplomatája.

A Layers of Hungary (Magyarország rétegei) című kiállítást a nagyközönség október 13. és november 15. között tekintheti meg Sanghaj egykori francia koncessziós területének PICNIC nevű, népszerű kortárs galériájában. A galéria és Magyarország sanghaji főkonzulátusának közös szervezésében megvalósult tárlat központi alkotása egy 24 karátos arannyal bevont, üveg- és tükörlapok összeillesztésével készült falikép, amely Magyarország vízrajzát mutatja be. Az MTI-nek telefonon nyilatkozó művész a képről elmondta: azt Erkel Ferenc Bánk bánjának leghíresebb áriája, a Hazám, hazám "arany mezők, ezüst folyók..." sora ihlette. A képen ugyanis a vizeket a tükörlap ezüstje alkotja, a tükör leghátsó rétegéről pedig áttetszik a Magyarországot formáló aranybevonat.

A kiállítás címét is adó sorozattal az alkotó arra az élményre reflektál, ahogyan egy új, ismeretlen helyről szerez benyomásokat egy odautazó: egymásra rakódó rétegekkel bővítve ismereteit. A felfedezés vágyát ahhoz hasonlítja, mintha valaki a "tükör mögé szeretne látni". E metafora mentén dolgozva alakította ki háromdimenziós műveit: a tükröződő réteget helyenként eltávolítva egy réteggel mélyebbre engedi látni a nézőket, akik a tükrök által maguk is részeivé válnak az alkotásoknak.

A tárlat egy interaktív sorozatában pedig a látogatók a kedvük szerint alakíthatják a látványt: megvilágított, színes üveggömbök forgatásával különféle mintákat és alakokat vetíthetnek a falakra.

Viczán Zoltán csaknem tíz évet töltött Ázsiában - Japán és Hongkong után jelenleg Sanghajban él -, munkáin pedig "mindenféle tudatosság nélkül is" tetten érhetőek a különböző országokban szerzett tapasztalatok lenyomatai az otthonról hozott tudással összefonódva. "Ázsián belül is vannak különbségek: egy japán művész vagy mesterember egészen máshogy nyúl az anyaghoz, mint egy kínai" - fogalmazott, hozzátéve: a különböző országokban más tulajdonságait hangsúlyozzák ki az anyagoknak és más megközelítést alkalmaznak esetenként ugyanahhoz a témához vagy akár technikához is. Bár a technikáját, formavilágát és látásmódját mind Magyarországról vitte magával, de újabb, rétegelttükör-munkái többekben kínai festményeket idéznek, míg ugyanezekben a munkákban ő maga a szecessziós vonalvezetést látja.

A koronavírus-járvány miatti óvintézkedésként a galéria jelenleg csupán befogadóképességének felét töltheti ki, a kiállítás megnyitója pedig akkora érdeklődést váltott ki, hogy nem tudtak minden jelentkezőt fogadni - mondta el Szentmártoni Lívia. A kiállítással a főkonzulátus Magyarország innovatív és művészi oldalát szeretné bemutatni a kínai közönségnek, ehhez pedig egyebek mellett azért esett Viczán Zoltán munkáira a választás, mert a művész alkotásaiban a világon egyedülálló, innovatív technikákat alkalmaz.

(MTI)