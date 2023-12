Kultúra :: 2023. december 17. 07:51 ::

"Figyeljük a Turulmadár érkezését" - éneklik amerikai patrióták

A szélsőjobboldali zenei színtéren nem ritka, hogy a zenekarok fel- és átdolgozzák más bandák közkedvelt dalait. Például az angol Skrewdriver és a német Landser különösen sok nép fiait megihlette. Oroszok, spanyolok, olaszok, svédek, hollandok, görögök, sőt latin-amerikai, ausztrál és japán NS-zenészek is feldolgozták a fenti zenekarok legismertebb dalait. Természetesen magyar zenekarok is dolgoznak fel külföldi bandák által írt számokat, például az Egészséges Fejbőr több Skrewdriver-szám (Profit, Új lángot visz a szél, Requiem, Fehér Lovas) mellett magyarosított már a szerb Pekinska Patkától, az angol Cock Sparrertől, a szintén angol Bad Mannerstől és Rolling Stonestól, a walesi Opressedtől, a finn Leningrad Cowboystól, valamint az amerikai Ramonestől.

Azonban ritka, amikor egy külföldi nacionalista zenekar egy magyar zenekartól vesz kölcsön egy dalt (erre példa az orosz nacionalista Carlsband, mely a Gyöngyhajú lány dallamaira írt egy szöveget), az pedig még ritkább, hogy magyarul énekelve adja azt elő. A hazafias amerikai zenekar, a Birthrite pedig most pontosan ezt tette. Külön érdekesség, hogy a feldolgozott dal nem az egyetemes White Power Rock & Roll klasszikus témáit mutatja be (fehér öntudat, a ZOG elutasítása, faji kérdések, skinhead szubkultúra stb.), hanem kifejezetten a mitikus magyar történelem világába kalauzol el bennünket, amerikai zenészek hangszerein. A feldolgozott dal nem más, mint a Szőke István Attila verséből megszületett Egészséges Fejbőr-dal, az Esküszünk. Külön kiemelendő, hogy az angol anyanyelvű énekes milyen szépen és pontosan adja elő a dalt magyar nyelven. Éles kontraszt mutatkozik, ha felemlegetjük például a mulatós "zenét" "játszó" nigériai Pákót, aki azóta már sajnos magyar állampolgár...

A Birthrite november közepén hazánkban is fellépeTt, másik három amerikai zenekar (Fascine, Pigstickers, Wellington Arms), a görög Skumshot, valamint a magyar Hundriver társaságában.

A nacionalista zenei színtérrel foglalkozó Odin blog így ír a Birthrite fellépéséről: "A Birthrite következett, az ő fellépésüket vártam a legjobban. Az elmúlt 40 év koncertlátogatásai alatt már sok mindent láttam, de olyat, mint a fellépésük előtt, még nem igazán, a dobos képes volt a saját rézötvözet cintányérjait elhozni Amerikából, hogy azokat püfölje több, mint két órán keresztül. A srácok teljes átéléssel zenéltek, élvezték, hogy Európában játszhatnak, régi álmuk teljesült ezen a hétvégén.

Meglepetésként Macival (szerk: a Fehér Törvény énekese) közösen is előadtak egy számot, a Vér kötelezt. Igazából én arra számítottam, hogy majd az énekesük magyarul ad elő egy számot, hiszen a közelmúltban megjelent split lemezen egy Egészséges Fejbőr dalt énekel magyarul, de úgy tűnik most a könnyebb utat választották."

Szintén a zenekarhoz kapcsolódó magyar szál, hogy a nemrég megjelent albumuk (American Bulldog 2023) első száma (We remember) 1956-ról szól, a lemezt pedig a magyar Nordic Sun Budapest Records adta ki.

Úgy vélem, nemes gesztus volt az amerikai nacionalistáktól ez a magyar nemzet felé, valamint az Egészséges Fejbőr irányába is, mely már lassan 40 éve szolgálja nemzetünket a zene által.

Bár az Államok jelenleg a liberális fertő melegágya (BLM, LMBTQSTB), de ne felejtsük el, hogy ott is vannak hozzánk hasonló öntudatos fehér nacionalisták, kik túllátnak a democsokrata-kohnzervatív váltópártrendszeren, s valódi változást akarnak. Gondoljunk csak azokra a kiváló fehér amerikaiakra, akik a fehér jövő reményében vállalták akár a mártírhalált, a hosszú börtönéveket, jobb esetben "csak" a meghurcoltatást, mint George Lincoln Rockwell, Robert J. Mathews, David Lane, Bruce Pierce, William Luther Pierce, "Hammer" Joe Rowan, Eric Banks, Kyle Rittenhouse, illetve Robert Rundo.

"Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét."/ " We must secure the existence of our people and a future for white children."

Éljen a győzelem! Hail Victory!

KG

(Kuruc.info)