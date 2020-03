Koronavírus, Gazdaság :: 2020. március 25. 18:46 ::

Salvini: ha nem lesz elég pénz gazdaságélénkítésre, kitör a forradalom

Rendkívüli helyzetben akár százmilliárd eurós csomagra is szükség lehet az új koronavírus-fertőzés (Covid-19) által okozott gazdasági helyzetben, máskülönben forradalom lesz Olaszországban - jelentette ki Matteo Salvini, az ellenzéki Liga párt vezetője, aki egyúttal azonnali és erőteljes pénzügyi beavatkozást sürgetett a La Stampa című napilapban szerdán megjelent interjújában.

Matteo Salvini úgy vélte, azonnali segítség hiányában Olaszországot "társadalmi háborút" fenyegeti. "Ennek jelei már érezhetők. Az olaszok példamutató magatartást tanúsítanak, de ezért cserébe garanciákat kérnek, a munkaerőpiac fenntartásától kezdve" - jelentette ki az ellenzéki vezető. Kifejtette, az olaszok készek az áldozathozatalra, de a kormánynak "tartania kell a hátát", vagyis segítenie kell a rendkívüli gazdasági-pénzügyi helyzetben.

"Ha ez nem így lesz, a harag terjedni fog. Az ígért pénznek célba kell jutnia. Most, és nem két hónap múlva" - jelentette ki Salvini. A Giuseppe Conte vezette olasz kormány eddig 25 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomagot indított el, újabb intézkedéseket ígérve áprilisban is. Ez eddig a legkevesebbnek számít a nyugat-európai kormányintézkedések között.

Matteo Salvini szerint a rendkívüli helyzetben, amikor emberek halnak meg, "minden lehetséges forrást rendelkezésre kell bocsátani, nem lehet takarékoskodni". "Ha százmilliárdra van szükség, adjunk ennyit!" - hangoztatta. Arra a felvetésre, hogy ez az olasz államadósságot is "felrobbantaná", Matteo Salvini kijelentette, hogy a járvány miatti vészhelyzetben az EU-val való kapcsolatokat is felül kell vizsgálni. Véleménye szerint az a korábbi gyakorlat, hogy betartottak minden Brüsszel által diktált "vesszőt és pontot", oda vezetett, hogy az olasz gazdasági fejlődés volt a legalacsonyabb. Úgy vélekedett, az Európai Unió most is későn és rosszul lépett, és lehet, hogy a Brüsszel által ígért milliárdok sohasem érnek el az olasz vállalatokhoz.

Úgy látta, a mostani események csak felnagyították az Európai Unió hiányosságait: "foggal-körömmel védekeznünk kell, ahogyan Németország és Kína teszi, megvédenünk tőzsdén jegyzett vállalatainkat a mi cégeinkkel shoppingoló külföldi felvásárlóktól". Hangsúlyozta, hogy ha a Conte-kormány előbb hallgatott volna a járványhelyzetet felismerő északolasz, többnyire a Liga színeit képviselő polgármesterekre, kormányzókra és orvosokra, "talán nem jutunk el erre a pontra".

Matteo Salvini jogosnak nevezte a kijárási korlátozást megszegő és ezzel mások egészségét veszélyeztetők szigorú bírságolását, megjegyezve, hogy ha ugyanezt a jobboldal vezeti be, azonnal szélsőségesnek kiáltották volna ki.

Matteo Salvini nem erősítette meg azt a sajtóértesülést, miszerint a kormánypártok és az ellenzék már a Covid-19 utáni gazdasági-politikai időszakra készül egy nemzeti egységkormány tervével, melynek élére Mario Draghi, az Európai Központi Bank (EKB) volt elnöke kerülhet.

(MTI nyomán)