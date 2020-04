Koronavírus :: 2020. április 20. 13:39 ::

Müller: egy héten át nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban

Budapesten jobban betartották a kijárási korlátozás szabályait az elmúlt hétvégén, mint máshol az országban - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert kiemelte: a hétvégén országosan 3945 szabálysértés miatt intézkedtek a rendőrök, ezzel 26 316-ra nőtt az intézkedések száma a kijárási korlátozások bevezetése óta. Az elmúlt 24 órában 1738 szabályszegés történt: 816 esetben figyelmeztetett a rendőrség, 521 helyszíni bírságot szabott ki, és 401 feljelentést tett emiatt.



Tovább folytatódik a nagy Pesti úti kérdés, Müller Cecília szerint biztosan nem volt orvos egy hétig az intézményben, pedig azt jogszabály írja elő

Elmondta, a hétköznapokhoz képest a hétvégéken többen szegik meg a kijárási korlátozást, de ez alkalommal Budapesten nem kellett intézkedniük a rendőröknek. Közölte: a mostani hétvégén tapasztalatuk szerint Budapesten jobban betartották a szabályokat, mint az ország más részein.

Kiss Róbert tájékoztatása szerint vasárnap két teherszállító járat - egy Sanghajból és egy Szöulból - szállított 22 tonnányi egyéni védőfelszerelést Magyarországra.

Az elmúlt 24 órában 750 esetben rendeltek el hatósági házi karantént az országba belépőknek. Folytatódik a korábbi tendencia, egyre kevesebbet rendelnek el, így egyre kevesebben - most 11 240-en - vannak hatósági házi karanténban, amelyet eddig 252 576 esetben ellenőriztek - ismertette.

Eddig 247 ember ellen indult büntetőeljárás, 61 esetben rémhírterjesztés, 26-ban közveszéllyel fenyegetés, 72-ben csalás, 13-ban pedig járványügyi szabályszegés miatt, és 49 embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A határforgalomról annyit mondott, hogy Csanádpalotánál van kisebb fennakadás a belépő teherforgalomban.

19 idősotthonban tudnak fertőzöttről

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a járványhelyzet hétfő reggeli adatait, azaz azt, hogy újabb 68 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 1984 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Jelenleg 811 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 60-an vannak lélegeztetőgépen, 267-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Müller azt is elmondta, 10 idős, krónikus beteg hunyt el, így 199 főre emelkedett a koronavírus hazai áldozatainak száma.

A tisztifőorvos ismét kiemelte a Pesti úti idősotthon adatait, és arról beszélt, jelenleg 223 fertőzöttek tartanak nyilván ebben az intézményben, köztük 19 dolgozó érintett, és eddig 23 személy hunyt el. A Pesti úton a második mintavétel 267 lakónál és 40 dolgozónál történt meg, a minták laboratóriumi vizsgálata jelenleg is zajlik, ezeknek az eredménye keddre vártható.

A fővárosi dokumentáció alapján Müller Cecília kijelentette: biztos, hogy „fizikailag” egy hétig nem volt jelen a Pesti úti idősotthonban orvos, „tehát bizonyosan nem tudta helyben a gondozottakat vizsgálni”. Ehhez ugyanakkor azt is hozzátette, hogy további vizsgálatokat kell folytatni ebben az ügyben.

Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy május 3-ra várható az előrejelzések szerint a vírusfertőzések tetőzése, és az operatív törzs is régóta erre készül.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tetőzés azt jelenti, egyfajta plató keletkezik, vagyis több napig ugyanannyi megbetegedésszámot regisztrálnak majd, mint a korábbi időben. Azt ugyanakkor nem tudják megmondani, hogy a várt plató meddig tart majd.

A tetőzésre való felkészülésről azt mondta, technikai dolgokat is meg kell oldani, az ágyfelszabadítás csak egy lépés, ezután kell azokról a műszaki megoldásokról gondoskodni, amelyekkel az intenzív ellátás is biztosítható. Ezenkívül a tisztifőorvos szerint a humán erőforrás biztosítása is hetekkel ezelőtt elkezdődött:

1600 fő jelentkezett egészségügyi dolgozóként önkéntes munkára;

közülük 267 fővel már szerződést is kötöttek;

a rendszerben lévő egészségügyi dolgozók közül 13 ezernél is több főt most képeznek arra, hogy a járványügyi helyzetben olyan feladatokat is el tudjanak látni, amelyeket amúgy a saját szakterületükön nem végeznek.

A médiamegkeresésekre adott válaszok:

Müller Cecília megerősítette, hogy a május 3-i időpontra a modellszámítások ismeretében régóta készülnek. Szerinte a zárt közösségek azok, amelyek magas kockázatúak, de az érettségik megtartásának a szükséges higiéniai előírások betartása mellett nincs akadálya.

Hétfőn az operatív törzs szerint 19 olyan idősotthonról lehet tudni, ahol felütötte a fejét a koronavírus. Ezek közül 8 budapesti, de van érintett intézmény Tökölön, Sződligeten, Borsodnádasdon, Nagymágocson, Mezőszilason, Győrben, Töltéstaván, Csákánydoroszlón, Bodajkon, Dabason és Seregélyesen is.

55 mentő jár országosan koronavírus-teszteléshez mintavételeket készíteni. Ezek a gépkocsik a tisztifőorvos szerint nem a mentésből lettek elvonva, erre a feladatra többletkapacitást biztosított az Országos Mentőszolgálat.

Az otthoni és az autókban található légkondicionáló berendezéseket lehet használni a tisztifőorvos szerint, ha megfelelően karban vannak tartva, akkor most sem jelentenek a fertőzésveszély szempontjából nagy kockázatot.

A koronavírus vízben jellemzően nem terjed, ezért az ivóvíz biztonságos. Szennyvízből ugyanakkor több helyen mutattak már ki a világban koronavírust. A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai is foglalkoznak ezzel, ők is mutatnak ki vírust a szennyvízből. Ezzel a környezetben való elterjedést lehet vizsgálni. Müller Cecília ugyanakkor azt is elmondta, hogy a szennyvíz a lakosság számára – mivel nem érintkezik vele – nem jelent kockázatot.

(MTI - Index nyomán)