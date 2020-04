Koronavírus :: 2020. április 20. 13:24 ::

Törökország újabb 25 ezer külföldön rekedt állampolgárát utaztatja haza a ramadánra

Törökország hétfőn megkezdte újabb 25 ezer, külföldön tartózkodó állampolgárának hazaszállítását, hogy az új típusú koronavírus-járvány ellenére családjaik körében tölthessék a pénteken induló muszlim böjti hónapot, a ramadánt - jelentette az NTV török hírtelevízió.

A nagyszabású művelet április 28-ig tart, 59 országra terjed ki, és elsősorban turistákat, diákokat, idénymunkások érint.

Németországból viszik haza a legtöbb embert, 3269-et. Majd Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kuvait és Algéria következik a sorban, amelyben Magyarország is szerepel.

A hazaszállításokat a török légitársaság végzi, amely a világjárvány következtében március 28-án leállította minden menetrend szerinti nemzetközi járatát.

A műveletet pénteken Fuat Oktay török alelnök jelentette be Twitter-fiókján, ahol arról is beszámolt, hogy Törökország előzőleg is már mintegy 25 ezer állampolgárát hazavitte külföldről.

A kis-ázsiai országban vasárnap estig 86 306 ember szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírust, így az esetszámok tekintetében a hétvégén megelőzte Iránt, a közel-keleti térség első gócpontját, valamint Kínát, a járvány kiindulópontját. A kórokozó által kiváltott betegség szövődményeiben eddig 2017-en vesztették életüket Törökországban.

(MTI)