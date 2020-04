Koronavírus, Videók :: 2020. április 22. 22:18 ::

Gréta nagyon szeretné már, ha a koronavírus helyett újra a globális felmelegedés miatti haláltól rettegnénk

Habár most minden a koronavírus-járványról szól, a globális felmelegedés továbbra is fenyegetést jelent - erre hívták fel a figyelmet "klímaaktivisták" a Föld napján. Szerdán Greta Thunberg egy svéd tudóssal beszélgetett arról, hogy a járvány és a klímaváltozás párhuzamos vészhelyzet.



Csesszétek meg a koronavírust... Arról volt szó, hogy a klímaváltozás miatt fogunk meghalni

"A klímavészhelyzet szintén hatással van ránk, az is közvetlen fenyegetést jelent" - bizonygatta. "Még akkor is, ha nem annyira közvetlent, mint a koronavírus. Így is hatással lesz ránk, és különösképpen a világ más részeiben élőkre, ez pedig már zajlik is" - tette hozzá.

(EN nyomán)