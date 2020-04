Koronavírus :: 2020. április 23. 13:50 ::

Romániában meghaladta a tízezret a regisztrált fertőzések száma

Reklám





Csaknem két hónappal az első igazolt fertőzés és egy hónappal az első haláleset után csütörtökön meghaladta a tízezret Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.

Az országban február 27-én jelentették az első új típusú koronavírus-fertőzést, az első Covid-19-ben szenvedő beteg pedig március 22-én halt meg, amikor az igazolt fertőzések száma 367 volt, naponta ezer tesztet végeztek, a 24 óra alatt regisztrált újabb megbetegedések száma pedig még száz alatt volt. Április első hetéig háromnaponta megduplázódott az új fertőzések száma, azóta viszonylag egyenletesen, naponta átlagosan 350-nel nőtt a számuk, attól függetlenül, hogy közben a tesztelés ritmusa a négyszeresére emelkedett.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) csütörtök nem sokkal dél után közzétett összesítése szerint az elmúlt 24 órában az utóbbi hét átlagát valamelyest meghaladó ütemben, 386-tal emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzések száma, amely mostanra elérte a 10 096-ot. Közülük 2478-at azóta gyógyultnak nyilvánítottak, 236-an viszont - az előző napinál 52-vel kevesebben - továbbra is intenzív kezelésre szorulnak.

A szerdai összesítés óta 19 újabb koronavírusos beteg vesztette életét. Romániában eddig 527 halottja volt a járványnak, külföldön pedig 66 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét.

Bár az országban már a május 15-én véget érő rendkívüli állapot utáni időszakra készülnek, a most még érvényben lévő kijárási korlátozások megsértéséért továbbra is naponta több mint ötezer emberre szabnak ki átlagosan 2200 lejes (csaknem 160 ezer forintos) bírságot.

A karanténrendelkezések megsértéséért eddig 2185 otthoni elkülönítésben lévő embert helyeztek már hatósági karanténba, 139 karanténban lévő embert pedig újabb 14 napos vesztegzár alá vontak. A rendőrök eddig 466 ügyben indítottak bűnvádi eljárást a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása címén.

Az utóbbi 24 órában további 13 ezer, eddig megfigyelés alatt tartott ember hagyhatta el a karantént. Jelenleg több mint 12 ezer embert tartanak hatósági karanténban, 28 ezret pedig otthoni elkülönítésben.

A kormány lemondott a közalkalmazottak kényszerszabadságra küldéséről

A román kormány lemondott arról a tervéről, hogy fél hónapos kényszerszabadságra küldje a közalkalmazottak egy részét - jelentette ki Ludovic Orban román miniszterelnök csütörtökön.

A kormányfő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy "már nem aktuális" a közalkalmazottak kényszerszabadságra küldése, hiszen közeledik a rendkívüli állapot vége. Orban szerint egy másik ok az, hogy a közalkalmazottak nagy része az első vonalban küzd a koronavírus-járvány megfékezéséért. Orban az egészségügyi, a védelmi, a belügyminisztériumot és a munkaügyi minisztériumot említette példaként.

"Még gondolkoztunk, elemeztük a helyzetet, és arra jutottunk, hogy már nem aktuális ez az intézkedés" - mondta Orban.

Klaus Iohannis államelnök egy nappal korábban jelentette be, hogy május 15. után már nem fogják meghosszabbítani a rendkívüli állapotot, és megszűnik a kijárási tilalom is, ugyanakkor a korlátozó intézkedések egy része továbbra is érvényben marad.

A kormányfő április 8-án jelentette be, hogy fél hónapos kényszerszabadságra küldik azokat a közalkalmazottakat, akik munkájuk természeténél fogva nincsenek abban a helyzetben, hogy az első vonalban vegyenek részt a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. Minden érintett intézményben két csoportra osztották volna az alkalmazottakat, egyik felük 15 napig biztosította volna a működést, majd cseréltek volna azokkal, akik addig kényszerszabadságon voltak. A Romániában technikai munkanélküliségnek nevezett kényszerszabadságon lévők megkapták volna a bérük 75 százalékát.

Az intézkedés ellen foglalt állást nyíltan Florin Citu pénzügyminiszter még április közepén, kijelentve, hogy a jelenlegi helyzetben mindenkire szükség van a közszférában.

(MTI)