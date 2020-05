Koronavírus :: 2020. május 12. 21:59 ::

Csak részlegesen oldják fel a kijárási korlátozásokat Erdélyben és Romániában

A csütörtökön lejáró rendkívüli állapot után is csak részlegesen oldják fel a kijárási korlátozásokat Romániában: a település elhagyását továbbra is csak indokolt esetekben, az utazás halaszthatatlan voltát indokló előre megírt nyilatkozatokkal engedélyezik - jelentette be kedden Klaus Iohannis államfő.



A kormány tagjaival folytatott egyeztetése után az elnök felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány nem csitul, Romániában az ezret közelíti az áldozatok száma, és naponta több száz új esetet diagnosztizálnak. Bár a járvány elleni védekezésben a rendkívüli állapotot a veszélyhelyzet váltja majd fel, nem jött még el a "túlzott lazítás" ideje - mutatott rá Iohannis.

Kötelezővé válik a védőmaszk viselése minden zárt térben: munkahelyen, közszállítási járműveken, üzletben. Szintén kötelező lesz a legalább másfél méteres távolságtartás, amelyet Iohannis azzal példázott, hogy a két ember közötti távolság nem lehet kisebb, mint az a távolság, amelyet mindkettejük kinyújtott karja jelent.

Május 15. után lehetővé teszik az istentiszteleteket, de az első időszakban csak a szabad ég alatt, a híveknek védőmaszkot kell viselniük, és meg kell tartaniuk egymás között a másfél méteres távolságot.

A településeken belül nem lesz már szükség a lakás elhagyásának indokát magyarázó, előre megírt nyilatkozatra, de a településeket továbbra is csak bizonyos indokolt esetekben - például munkaügyben, mezőgazdasági tevékenységek miatt, vagy egyéni sporttevékenység céljából -, előre megírt nyilatkozattal szabad elhagyni.

A profi sportolók szigorú óvintézkedések közepette újrakezdhetik az edzéseket, de a versenyeket még nem engedélyezik. Az amatőrök csak szabadtéri és egyéni sporttevékenységben vehetnek részt, a sportlétesítmények öltözőit nem használhatják.

Romániában eddig 15 778 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük 991-en életüket vesztették, 238 beteget intenzív osztályon ápolnak, 7685-öt pedig gyógyultnak nyilvánítottak. Az aktív esetek száma két hete lassan csökkenni kezdett, és az utóbbi napokban 7300 körül mozgott.

Frissítés: megszavazta a szenátus a veszélyhelyzetről szóló törvénytervezetet

Jelentős módosításokkal megszavazta a román szenátus kedden a bukaresti jobbközép kormány törvénytervezetét a veszélyhelyzet bevezetéséről, amely a csütörtökön lejáró rendkívüli állapotot váltja fel a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

A szenátus baloldali többsége úgy módosította a törvénytervezetet, hogy az országos veszélyhelyzet kihirdetése esetén a kormánynak öt napon belül meg kell szereznie a veszélyhelyzet bevezetéséhez a parlament jóváhagyását is. A 30 napra kihirdetett veszélyhelyzetet a kormány a belügyminiszter javaslatára kormányhatározattal meghosszabbíthatja.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) javaslatára a veszélyhelyzet idején megyénként és térségenként különböző intézkedéseket lehet bevezetni a járványügyi helyzet függvényében.

A szenátusban többségben lévő ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) javaslatára törölték a törvénytervezet szövegéből azt a lehetőséget, hogy a közintézmények versenyvizsga nélkül alkalmazhassanak a járvány elleni küzdelemhez szükséges munkaerőt hat hónapos munkaszerződéssel. Az egészségügyi tárcánál meghagyták ezt a lehetőséget, de a vizsga nélkül felvett alkalmazottak határozott idejű munkaszerződése nem tarthat tovább a veszélyhelyzetnél.

Robert Cazanciuc, a szenátus szociáldemokrata ideiglenes elnöke szerint a kormányt csak az érdekelte, hogy a válsághelyzetet kihasználva folytathassa az átláthatatlan, versenytárgyalások nélküli közbeszerzéseket, politikai tisztogatást végezzen, saját embereit pedig versenyvizsga nélkül ültethesse a hivatalokba.

A szenátusi baloldali többsége azért is a kormányt tette felelőssé azért, hogy késve terjesztette be a tervezetet, így a törvény nem léphet idejében hatályba. Romániában a rendkívüli állapot lejárta után és a veszélyhelyzetet szabályozó törvény jövő heti hatályba lépése előtt a hatóságoknak várhatóan nem lesz törvényes eszközük arra, hogy korlátozzák a kijárást és gyülekezést.

A kormány 19 oldalas törvénytervezetéhez 64 oldalnyi módosító indítványt fűzött a szenátus jogi bizottsága, a módosított törvénytervezetet végül nagy többséggel 11 vokssal 8 ellenében és 15 tartózkodás mellett - fogadta el a kétkamarás bukaresti parlament felsőháza. A veszélyhelyzetről szóló törvény végleges formájáról szerdán dönt a képviselőház.

