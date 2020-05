Koronavírus :: 2020. május 22. 22:34 ::

Tömeges tesztelést terveznek az Egyesült Államokban, hogy év végére legyen oltás

Az Egyesült Államok több mint százezer önkéntes bevonásával a féltucat legígéretesebbnek tűnő oltóanyagjelölt tömeges tesztelését tervezi azzal a céllal, hogy 2020 végére elkészüljön egy biztonságos és hatékony vakcina az új koronavírus ellen - közölték a programban részt vevő kutatók a Reuters brit hírügynökséggel.

A projekt összesűríti a tipikusan 10 évig tartó vakcinafejlesztést és a teszteléseket néhány hónapnyi időtartamra, hogy mihamarabb sikerüljön megállítani a járvány terjedését, amely már több mint ötmillió embert fertőzött meg és több mint 350 ezret megölt, és tönkretette a gazdaságokat világszerte.

Hogy ez sikerüljön, a vezető vakcinagyártók megállapodtak adataik megosztásában és abban, hogy klinikai tesztelési hálózataik használatát kölcsönadják a versenytársaknak, ha saját oltóanyag-jelöltjük sikertelennek bizonyulna.

Azokat a vakcinajelölteket fogják 20-30 ezer fős klinikai tesztelésnek alávetni, amelyek az első kislétszámú fázisban biztonságosnak bizonyultak, a tesztelések júliusban indulnak.

A tesztelésekben 100-150 ezer ember vonhatnak be - mondta Larry Corey, a seattle-i Fred Hutchinson Rákkutatóközpont vakcinakutatója, aki segít a klinika próbák megtervezésében.

"Ha nincs probléma az (oltóanyagjelölt) biztonságosságával, folytatódhatnak a tesztelések" - közölte Francis Collins, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) igazgatója.

A vakcinakutatási erőfeszítések része a Covid-19 gyógyászati beavatkozások és vakcinák felgyorsítása (ACTIV) nevű állami és magán együttműködésnek, amelyet a múlt hónapban hirdettek meg.

A klinikai tesztelések első fázisban a fő cél a biztonság tesztelése egészséges önkénteseken. A szélesebb körben elvégzett második szakaszban a hatékonyság felmérése a cél, a harmadik, utolsó szakaszban több ezer embert vonnak be a vakcina tesztelésébe. Csak annak sikeressége után fogja a vakcinafejlesztő elkötelezni magát több millió adag oltóanyag gyártására.

A koronavírus-járvány idején ezeknek a lépéseknek több szakasza fedi egymást, különösen a második és az utolsó fázis - mondta Collins és Corey. Ennek a megközelítésnek vannak kockázatai, mivel bizonyos biztonságossági kérdések csak a széles körű teszteléseknél jövetnek elő.

Egy nagyon hatékonynak ígérkező vakcinát minimum hat hónapon át tesztelhetnek, egy kevésbe hatékonynak tűnőt 9-12 hónapon át - tette hozzá Corey.

A tesztelésekben egészségügyi dolgozókat és olyan közösségeket vonnak be, ahol még terjed a vírus. A klinikai teszteléseket külföldön is végezhetik, így Afrikában, ahol a vírus még csak most kezdett el terjedni.

Az első ilyen oltóanyagjelölt, a Moderna biotechnológiai cég és a NIH által közösen fejlesztett vakcina lesz, amelynek második fázisú klinikai tesztelését júliusban kezdik, és a Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca cég közös vakcináját is bevonhatják.

Az amerikai kormány csütörtökön közölte, hogy 1,2 milliárd dollárt költ 300 millió adag oxfordi vakcina lekötésére.

A világon már mintegy tíz oltóanyagnak folynak a klinikai tesztelései.

