Koronavírus :: 2020. június 5. 15:34 ::

Országos tisztifőorvos: 400 alá csökkent a kórházban ápoltak száma

Reklám





Négyszáz alá csökkent a koronavírus-fertőzéssel ápolt betegek száma, és négy olyan megye is van, ahol nincs aktív fertőzött - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília hozzátette: továbbra is kedvezően alakulnak a járványügyi adatok; az elmúlt 24 órában 16 új esetet regisztráltak, jelenleg 1183 aktív fertőzött van, 397 embert ápolnak a kórházakban, és 21 beteg van lélegeztetőgépen. Elmondta: Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Tolna megyében nincs aktív fertőzött. Ismertetése szerint Budapesten 487, Pest megyében 144, Zalában 202, Fejér megyében 146, Komárom-Esztergom megyében 135, Nógrádban 22, Csongrád-Csanád megyében 13, Veszprém megyében 8, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6, Győr-Moson-Sopron megyében 5, Hajdú-Biharban 4, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megyében 3-3, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Hevesben 2-2, Somogyban 1 a fertőzöttek száma.

Kitért arra: Magyarországon a járvány kezdete óta 3970 embernél mutatták ki a koronavírust, 542-en haltak meg a fertőzéssel összefüggésben, a gyógyultak száma 2245. Országosan minden 100 ezer emberre 40 koronavírus-pozitív ember jutott, az elhunytak száma 100 ezer lakosonként 5.

Müller Cecília szavai szerint minden jel abba az irányba mutat, hogy kedvezően alakul a járványgörbe, egyre kevesebb koronavírus-fertőzöttről és egyre több gyógyultról tehet említést. Rámutatott: ennek köszönhetően született döntés a látogatási tilalom részleges feloldására a szociális intézményekben. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a látogatóknak egészségesnek kell lenniük, be kell tartaniuk a higiéniai előírásokat, és a legjobb, ha szabad téren, vagy külön, erre a célra fenntartott helyiségben, kétméteres távolságtartással találkoznak az intézmények lakóival.

Jelezte, az egy szobában elhelyezett több fekvőbeteg közül egyidejűleg csak egynél lehetnek ott a családtagjai, rokonai, ismerősei, a koronavírus-fertőzöttek továbbra sem látogathatók. Maszkviselés mellett fodrász, manikűrös, pedikűrös fogadható a szociális intézményekben - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos szólt arról, hogy a ballagások megfelelő távolságtartással, a higiéniai szabályok betartásával lebonyolíthatók. A szülőknek ugyanakkor azt javasolják, hogy az esemény ideje alatt az intézményen kívül tartózkodjanak.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kórházakban még nem oldják fel a látogatási tilalmat, "annak nincs itt az ideje", mert a kórházi ellátásra szorulókat "sokkal jobban kell félteni a fertőzéstől". Beszámolt arról is, hogy 15, 14 évesnél fiatalabb aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A koronavírus terjedését akadályozó lépések az influenza terjedését is akadályozták - tette hozzá.

A koronavírus légúti vírus, többen vélekednek úgy, hogy az influenzához hasonlóan szezonális jellegűvé szelídül a jövőben, de erre nincs bizonyíték, és azt sem tudni, miként módosul, milyen formában "marad velünk" - mondta az országos tisztifőorvos.

Operatív törzs: karantén elrendelése nélkül beléphetnek Magyarországra az osztrák, cseh és szlovák állampolgárok

Hatósági házi karantén elrendelése nélkül léphetnek be péntektől Magyarországra az osztrák, cseh és szlovák állampolgárok, valamint az ezekből az országokból érkező magyarok - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a pénteki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta: a szomszédos országok rendvédelmi szerveivel történt egyeztetések eredményeként péntek reggel 8 órakor lépett hatályba az Ausztriából, Csehországból és "Szlovákiából" történő határátlépésről szóló kormányrendelet. Ennek értelmében Ausztria, Csehország és "Szlovákia" állampolgárai, valamint az ezekből az országokból érkező magyar állampolgárok is hatósági házi karantén elrendelésre nélkül léphetnek be Magyarország területére - mondta. Hozzátette: a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik az Európai Gazdasági Térség minden olyan állampolgára, aki állandó magyarországi tartózkodásra jogosult, és ezt állandó tartózkodási kártyával igazolja.

Az alezredes arról is beszélt, hogy péntektől hatályba lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az autós könnyűzenei koncertek szervezését, miután a május végén megtartott ilyen típusú koncerteknek pozitívak voltak a biztonsági és járványügyi tapasztalatai, a közönség kedvezően fogadta azokat, és igény is van ilyen rendezvényekre. A jogszabály alapján ezeken a koncerteken úgy lehet részt venni, hogy a közönség tagjai abban az autóban maradnak a rendezvény idején, amellyel a helyszínre érkeztek. Az autóskoncertek látogatásának feltételeit a szervezőnek kell meghatároznia, erről tájékoztatnia kell a közönséget és a feltételek betartatása is a szervező felelőssége - tette hozzá Kiss Róbert.

Ismertette: hatósági házi karanténban lévők közül már 2190-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze, betartják-e a korlátozás szabályait. Jelenleg 854 aktív felhasználója van az alkalmazásnak. Csütörtökön 815 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, az érvényben levő korlátozó intézkedések száma 9 693.

A járvánnyal összefüggő bűncselekmények száma 422-re emelkedett, ebből 122-re nőtt a rémhírterjesztés miatt indult eljárások száma, további 29 esetben közveszéllyel fenyegetés, 128 esetben csalás, 22 esetben pedig járványügyi szabályszegés miatt indítottak nyomozást. Eddig összesen 80 gyanúsítottat hallgattak ki.

A határforgalom szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Csanádpalotánál kétórás, Röszkénél és Ártándnál egy-egy órás, míg a kilépőoldalon Röszkénél és Csanádpalotánál kétórás várakozással kell számolni. Kilépőoldalon Röszkénél és Csanádpalotánál kell két órát várakozni. A buszforgalomban kilépőoldalon Csanádpalotánál egyórás, személyforgalomban pedig belépőoldalon Nagylaknál és Csengersimánál két-két órás, kilépőoldalon Nagylaknál egyórás a várakozás.

Arra a kérdésre, hogy azok a magyarok, akik horvátországi nyaraló-, illetve kikötőtulajdonosok, mire számíthatnak hazatéréskor, az alezredes azt mondta: az általános szabályok vonatkoznak azokra a magyar állampolgárokra, akik személyforgalomban Horvátországból érkeznek vissza Magyarországra. Hozzátette: egészségügyi szűrésnek vetik őket alá, fertőzésgyanú esetén kijelölt karanténba, anélkül 14 napos hatósági házi karanténba kerülnek. Mint mondta, folyamatosak az egyeztetések a horvát rendvédelmi szervekkel a meglévő korlátozó intézkedések enyhítéséről, ezért türelmet kért az érintettektől.

Romániában az előző hét átlagának másfélszeresével nőtt a fertőzöttek száma, az esetleges újabb szigorítások bevezetését firtató kérdésre az alezredes azt mondta: a román-magyar határszakasz egyben schengeni külső határ is, ezért ott folyamatos a határellenőrzés. Ismertette: személyforgalomban az összes román-magyar határátkelő nyitva van, a nemzetközi teherforgalomban pedig a kijelölt határátkelőket lehet használni hétköznap reggel 6 órától éjfélig, hétvégén és munkaszüneti napokon pedig bármikor. Elmondta: beléphetnek Magyarországra az agrárágazatban dolgozó román állampolgárok, pénteken eddig 642-en érkeztek Magyarországra. Az agrárágazatban dolgozókon kívül azonban az általános beutazási szabályok érvényesek a román állampolgárokra, vagyis nem léphetnek be Magyarország területére, csak ha előzetesen különös méltányosságból erre engedélyt kaptak. Az operatív törzs a román hatóságokkal is folyamatosan tartja a kapcsolatot és megteszi a szükséges intézkedéseket - tette hozzá.

(MTI)