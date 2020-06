Koronavírus :: 2020. június 29. 21:28 ::

Nagy veszélybe kerültek a júliusra tervezett lazítások Romániában

Romániában növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma, ezért a járványügyi szakemberek a július elsejére tervezett újabb lazítások elhalasztását javasolják - közölte hétfőn Nelu Tataru egészségügyi miniszter.

A Digi 24 televízió által megszólaltatott tárcavezető elmondta: Romániában nem a járvány második hulláma kezdődött el, hanem az első nem fejeződött be. Úgy értékelte: a szigorú óvintézkedések miatt sikerült elkerülni az Olaszországban vagy Spanyolországban tapasztalt tömeges megbetegedéseket, de most a két hónapos bezártság árán elért eredményeket veszélyeztetik azok a felelőtlen vagy fegyelmezetlen emberek, akik nem tartják be az elemi távolságtartási és higiéniai szabályokat.

Romániában május 15-én veszélyhelyzet váltotta fel az addigi rendkívüli állapotot, és enyhítették a koronavírus-járvány miatt hozott kijárási korlátozásokat. A fokozatosság elvét követve a járványügyi operatív törzs június 1-jén és 15-én is tovább lazított a kijárási és gyülekezési korlátozásokon: egyebek mellett engedélyezték a kerthelyiségek működését, a szabadtéri előadásokat, megnyitottak a nagy bevásárlóközpontok, és nézők jelenléte nélkül újraindulhattak a sportmérkőzések.

Az országban mind a vendéglátóipar, mind a fogyasztók azt remélték, hogy július elsejétől megnyithatnak a vendéglátóhelyek beltéri részei is, de a közegészségügyi szakemberek szerint ez túl kockázatos lenne, olyan körülmények között, amikor már az eddigi lazítások miatt is jelentősen megnőtt a fertőzések száma - magyarázta a miniszter.

Romániában az utóbbi három hétben megduplázódott, és ismét háromszáz fölé emelkedett a 24 óra alatt újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma. A nyilvántartott aktív esetek száma, amely az április végén regisztrált 7700-as csúcs óta csökkenőben volt, június elején ismét növekedésnek indult, és az akkori 4500-ról ismét 6000 fölé nőtt.

A hétfői hivatalos jelentés szerint a betegség megjelenése óta a járvány 1634 halálos áldozatot követelt Romániában. Eddig 26 582 embernél mutatták ki a fertőzést, közülük 18 912-en meggyógyultak, 210 beteget pedig jelenleg is intenzív osztályon ápolnak.

A rendőrség a román tengerparton és a hegyvidéki üdülőtelepeken több mint 1300 - átlagosan 350 lejnyi (25 ezer forint) - bírságot rótt ki azokra a vadkempingezőkre, illetve a kerthelyiségeket elárasztó népes társaságok tagjaira, akik megsértették a gyülekezési és távolságtartási szabályokat.

(MTI)