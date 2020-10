Koronavírus, Videók :: 2020. október 8. 18:57 ::

Járványhelyzet Romániában: infúzió és vérvétel a kórház udvarán, vizeletminta-leadás a bokorban

Reklám





Fogynak a szabad ágyak az intenzív terápiás osztályokon Romániában: jelenleg tizenhárom megyében a kórházak nem tudnak fogadni több súlyos állapotban lévő beteget, további három megyében már csak pár szabad hely áll rendelkezésre, írja a Főtér.ro.



Jászvásári orvosok: két héten belül el kell dönteniük, kit kezelnek, és kit hagynak meghalni (fotó: g4media.ro)

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerdán közölte, hogy az ország 226 Covid-kórházában ugyanazok az orvosok és egészségügyi alkalmazottak állnak helyt a napi háromezres új fertőzött ellátásban, akik hét hónappal ezelőtt még 200 új esetet láttak el. Kimerültek, de állják a sarat.

Az ellátórendszer túlzsúfoltsága miatt több városban is kongatják a vészharangot, a helyzet súlyosságát pedig képekkel is alátámasztják, például a Kolozs Megyei Kórház udvarán a szabad ég alatt, a parkoló autók között infúzióra kötött beteget kaptak lencsevégre , nem is egyszer.

A kórház udvarán készült felvételek borzolják a kedélyeket Neamț megyében is, ahol a megyei kórház előtt több órán keresztül várakoztatják a betegeket. Itt vesznek tőlük vért, ugyanitt – egy bokor mögé bújva – adják le a biológiai mintáikat is, a súlyosabb betegeket pedig ugyanitt kötik infúzióra. Sajtóbeszámolók szerint egy beteg 12-14 órát is várakozhat a szabad ég alatt, nem számít, hogy éjszaka van, vagy a fagyhoz közelít a hőmérő higanyszála. A szóban forgó felvételen többnyire idős betegek láthatók, akik türelemmel várnak a sorukra:

A jászvásári járványkórházban az orvosok amiatt aggódnak, mert legfeljebb két héten belül döntéskényszer alakul ki, hogy kit kezeljenek, és kit nem. Az intenzív terápián nincs több szabad hely, és fogynak a kevésbé súlyos állapotban lévő covidosok számára fenntartott ágyak is. Ha délelőtt kiengednek a kórházból 11 gyógyultat, délére már már csak 2-3 ágy marad szabadon.

Nagy lépésekkel közelítünk a rendszer teljes összeomlása felé – figyelmeztetnek az orvosok. A moldvai városban a tegnap 157 új fertőzöttet regisztráltak, a főváros után tehát ott növekedett a legtöbbet az esetszám. Az ortodox híveket azonban a járványnál jobban foglalkoztatja, hogy lemondták a Szent Paraszkéva tiszteletére szervezett hagyományos zarándoklatot, és csak egy misét mutatnak be október 14-én...