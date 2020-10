Koronavírus :: 2020. október 18. 11:07 ::

Iskolabezárás és éjszakai kijárási tilalom sújt hétfőtől több montenegrói várost

Reklám





Öt montenegrói városban hétfőtől bezárják az iskolákat, az óvodákat és a vendéglátóhelyeket, valamint éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be, mert a koronavírus-fertőzöttek száma kritikus méreteket öltött - közölte a montenegrói közegészségügyi intézet vezetője a vasárnapi lapok beszámolója szerint.

Budván, Ulcinjban, Cetinjében, Kolasinban és Zabljakon a fertőzöttek aránya százezer lakosra nézve meghaladja a nyolcszázat, így szigorú korlátozásokat kell bevezetni - hangoztatta Boban Mugosa, aki hozzátette, hamarosan Podgoricában is kijárási tilalmat vezethetnek be, a fertőzöttek száma ugyanis fokozottan növekszik a fővárosban is.

A Nyugat-Balkánon - Horvátországot kivéve - szombatról vasárnapra 2740-nel nőtt az igazolt fertőzöttek és kilenccel a halálos áldozatok száma.

A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 227-tel 35 946-ra, Koszovóban 148-cal 16 745-re, Észak-Macedóniában 594-gyel 23 226-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 716-tal 33 547-re emelkedett. Montenegróban 146 új fertőzöttet regisztráltak, de a németországi laboratóriumokból kapott - korábban elküldött leletekből származó - eredményekkel együtt végül további 909-cel 15 427-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma.



Szerbiában az utóbbi 24 órában kettővel 774-re, Észak-Macedóniában hárommal 824-re, Bosznia-Hercegovinában eggyel 989-re, Montenegróban pedig hárommal 231-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Koszovóban az utóbbi napon nem halt bele senki a Covid-19 betegség szövődményeibe, így a halálos áldozatok száma 652 maradt.



(MTI)