Müller: előfordult már néhány esetben, hogy valaki kétszer is megfertőződött

Az őszi szünet alatt már zajlanak az iskolákban a fertőtlenítő nagytakarítások - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.

Müller Cecília az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozva arra kérte a diákokat, hogy az őszi szünet alatt kerüljék a csoportosulásokkal járó programokat. Jelenleg ötvenegy óvodában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs - közölte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy péntektől már a szabadtéri sporteseményeken és gyűléseken is kötelező a maszkhasználat.

Az elmúlt 24 óra adatait ismertetve a tisztifőorvos elmondta: 2316-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, 47-en elhunytak, 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an lélegeztetőgépen vannak.

Arra kérte a krónikus betegeket, hogy feltétlenül gondoskodjanak betegségeik egyensúlyban tartásáról, hiszen ez koronavírus-fertőzés esetén csökkenti a kockázatokat. A krónikus betegek mellett különösen az idősekre kell vigyázni, és nemcsak az idősotthonokban, a kórházakban, hanem otthon is. Az egészségesek pedig ügyeljenek a megfelelő vitamin, különösen a C- és D-vitamin bevitelére.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, hogy már csaknem egymillió - a vírus örökítő anyagának kimutatásán alapuló - PCR-tesztet végeztek a járvány kezdete óta, és mindenkit ingyen tesztelnek, akit szükséges.

Elmondta azt is, hogy az "5 százalékos pozitivitási arányt" tavasszal fogalmazta meg a WHO - egészségügyi világszervezet - azért, hogy a lezárások után az élet újraindítását "legyen mihez igazítani". Magyarország elegendő tesztet végez, jelenleg is megfelel az egészségügyi világszervezet előírásainak. Az elvégzett tesztek száma egyébként is csak az egyik paraméter, legalább ilyen fontos az egészségügyi rendszer és a járványügyi figyelőrendszer állapota, a magyar járványügyi hatóságok pedig el tudják látni feladataikat - jelentette ki.

Arra a kérdésre hogy a Klebelsberg Központ miért nem tudja, hány pedagógus fertőződött meg koronavírussal, a tisztifőorvos elmondta: a jogszabályok szerint a központ nem kezeli ezeket az adatokat, de az igazgatók tudják, hány tanáruk érintett.

Müller Cecília beszélt arról, hogy Magyarországon is előfordult már néhány esetben, hogy valaki kétszer is megfertőződött koronavírussal. Ez a fertőzés egyes esetekben nagyon eltérő lehet, általában féléves védettségi idővel számolnak egy fertőzés után.

A tisztifőorvos elmondta, hogy Magyarországon jelenleg 11 gyermeket ápolnak Covid-fertőzéssel kórházban, de egyikük sincs lélegeztetőgépen, elsősorban az alapbetegségük teszi szükségessé szorosabb megfigyelésüket.

Arra a kérdésre, hogy utcán is kötelezővé teszik-e a maszkviselést, Müller Cecília elmondta: ez már jelenleg is javasolt olyan helyeken, ahol nem lehet tartani a másfél méteres távolságot, például a piacokon. A jelenlegi intézkedések elegendők, ha azokat - elsősorban a maszkviselést, a távolságtartást és a gyakori fertőtlenítést, kézmosást - mindenki szigorúan betartja, de ha szükséges, lesznek újabb intézkedések is.

A halottak napi családi megemlékezésekkel kapcsolatban a tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy akik nem egy háztartásban élnek, tartsák meg a 1,5 méteres távolságot és viseljenek maszkot, akinek pedig tünetei vannak, az egyébként se hagyja el otthonát.

A bevezetett intézkedések működnek, ha szigorúan betartják őket, ezért rendkívül nagy az egyéni felelősség szerepe. A járvány terjedését nem lehet megakadályozni, de mindnyájunk felelőssége lassítani a folyamatot, hogy minél kisebb legyen az egészségügyi rendszer terhelése - figyelmeztetett Müller Cecília.

Operatív törzs: a szomszédos országokban sem lassul a járvány

A szomszédos országokban sem lassul a koronavírus-járvány - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: az operatív törzs folyamatosan elemzi és értékeli a járványügyi adatokat, figyelik a környező országok adatait is. Mivel a szomszédos országokban sem lassul a járvány, mindenkit arra kérnek, mérlegeljék, hogy halaszthatatlan-e most a külföldi utazás, illetve azt, hogy külföldön kívánják-e szabadidejüket eltölteni - mondta.

Hozzátette: az operatív törzs a lakosságtól Magyarországon is a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok fokozott betartását kéri. Felhívta a figyelmet arra, hogy hétfőn tárgyalja az Országgyűlés a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló javaslatot, amelynek célja a koronavírus-járvánnyal szembeni hatékony fellépés, valamint az emberek jogkövető magatartásának elősegítése.

Beszámolt arról is, hogy péntektől életbe lépett a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet módosítása, amely a sportrendezvényeken és a gyűléseken is maszkhasználatot ír elő. Ez alól a 6 évesnél fiatalabbak, valamint a sportrendezvény helyszínén a sportolók, edzők, mérkőzésvezetők, versenybírók és segítőik mentesülnek. A gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéri gyűlésen pedig a felszólaló veheti le a maszkot, de csak a felszólalása idejére. Ha ezt valaki nem tartja be és a rendezvény szervezőjének felszólítására sem hajlandó maszkot felvenni, a szervezőnek kell gondoskodnia arról, hogy elhagyja a helyszínt.

Az alezredes beszámolt arról is, hogy a hosszú hétvégén 277 rendőri intézkedésre volt szükség a védelmi intézkedések be nem tartóival szemben. Közülük 31 esetben azért kellett intézkedni, mert a tömegközlekedésben nem vagy nem megfelelően viselték az emberek a maszkot.

A szabályszegőket 30 esetben figyelmeztették, egy ember ellen szabálysértési feljelentést tettek. A védelmi intézkedések bevezetése óta 585 esetben intézkedtek ugyanezért.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és egyéb, a jogszabályban meghatározott helyeken az elmúlt három napon több nagyvárosban a polgármesteri hivatal kereskedelmi hatóságának munkatársaival közösen ellenőrizték a maszkviselési szabályok betartását. Összesen 246 intézkedésre volt szükség, amelyből 197 figyelmeztetéssel, 11 helyszíni bírsággal, 38 pedig szabálysértési feljelentéssel zárult. Ugyanezért szeptember 21. óta már 1049 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök.

A szeptember második felében életbe lépett védelmi intézkedések szabályait be nem tartókkal szemben zömmel a legenyhébb szankciót, a figyelmeztetést alkalmazta a rendőrség: az 1934 intézkedésből 1634 esetben - ismertette.

Az alezredes kitért arra: ugyancsak ellenőrizték a hosszú hétvégén azokat, akik személyforgalomban léptek be az országba azzal a céllal, hogy átutazzanak Magyarország területén. Az erre vonatkozó szabályok megszegőivel szemben 92 intézkedésre volt szükség, 90 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, egyben szabálysértési feljelentést tettek, egy embert pedig figyelmeztettek - közölte Kiss Róbert.

Ellenőrizték a vendéglátóhelyek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályok betartását is, 21 esetben volt szükség rendőri intézkedésre: 4 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot és 17 szabálysértési feljelentést tettek.

A hatósági házi karanténban lévőket a hosszú hétvégén 39 092 alkalommal ellenőrizték, az elmúlt három napon 10 007 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, ebből 2235-öt a határátkelőknél. Jelenleg 28 070-en vannak hatósági házi karanténban, közülük 1174-en vállalták, hogy a hatóságok elektronikusan, mobiltelefonos applikáción keresztül ellenőrizzék, betartják-e a karanténszabályokat.

A határforgalomról szólva elmondta: Magyarország határátkelőinél zökkenőmentes a ki- és belépés, de a teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél 3, Csanádpalotánál 2 órás várakozással kell számolni, míg a személyforgalomban - ugyancsak a belépőoldalon - Beregsuránynál kell 2 órát várakozni.

