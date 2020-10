Koronavírus :: 2020. október 28. 14:42 ::

Müller: folyamatosan nő a tesztelési kapacitás

Reklám





Az egészségügy felkészült, a védekezés tervszerűen zajlik, mindenki megkapja a számára szükséges "legmagasabb szintű ellátást" - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta: a koronavírusos betegeket ellátó "első vonalbeli intézmények" mellett már néhány második vonalbeli intézmény, egyetemi klinika is belépett az ellátásba, és további intézményeket is kijelöltek Budapesten és vidéken is.

Közölte: folyamatosan nő a tesztelési kapacitás, az elmúlt 24 órában 15 596 PCR-tesztet végeztek el, és az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laboratóriumi tesztelést végzők közé.

Hozzátette: a tesztelésnek semmilyen kapacitási határa nincs, azt minden szükséges esetben térítésmentesen elvégzik.

Müller Cecília elmondta, hogy az operatív törzs vizsgálja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) járványügyi védekezéssel kapcsolatos javaslatait, amelyekből már néhányat megvalósítottak. Vizsgálják továbbá annak lehetőségét is - mondta -, hogy a meglévő szabályoknak hogyan lehet erőteljesebben érvényt szerezni, azokat betartatni. Jelezte, továbbra is nyitottak a köztestülettel való együttműködésre.

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint folyamatos a praxisok ellátása az influenza elleni védőoltással. Amelyik háziorvosnak elfogy a vakcinája, továbbiakat igényelhet - tette hozzá. Kiemelte: senki sincs elkésve az influenza elleni védőoltással, Magyarországon a járvány csúcsa január végére, február elejére várható.

Az oltást követően két hét alatt alakul ki a teljes védettség, "tehát van még idő oltást kérni" - jegyezte meg. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt bevezetett egyéni védelmi intézkedések - a maszkviselés, a távolságtartás - gátolják az influenza terjedését is - mondta.

Közölte, a felnőtteknek adható, háromkomponensű oltóanyagot Magyarországon gyártják, ez biztonságossá teszi az ellátást, és további jelentős mennyiséget rendeltek.

A három éven aluli gyermekeknek adható védőoltás import készítmény, csütörtökön és pénteken szállítják ki a háziorvosi, gyermekorvosi praxisokba, így jövő héten megkezdődhet az oltások beadása. Ebből a készítményből 104 ezer adag áll rendelkezésre.

Müller Cecília jelezte, a praxisok megkapták a védőoltási tanácsadó testület körlevelét, hogy kiknek a részére ajánlják a vakcinát.

A szakember beszélt arról is, hogy az 1600 szociális intézmény közül 96-ban van jelen a fertőzés, és az ellátottak hat százaléka érintett a fertőzésben. A 96 intézményből 19-ben egy-egy gondozott tesztje lett pozitív, 44 intézményben 10 vagy annál kevesebb fertőzött van, kettőben "jelentős számú" fertőzöttet tartanak nyilván. Az országos tisztifőorvos kitért a Veszprém megyei csabrendeki szociális otthonban történt fertőzésekre is. Elmondta, mind az ápolók, mind a gondozottak nagy számban bizonyultak pozitívnak. A 135 ápolóból 55-nek, míg a 276 gondozottból 214-nek lett pozitív a tesztje. Tünete mindössze 11 ott lakónak van, őket kórházban ápolják.

(MTI)