Szép kilátások: Fauci szerint oltás után is maradnia kell a maszkviselésnek és a távolságtartásnak

Anthony Fauci, Donald Trump járványügyi főtanácsadója, az amerikai nemzeti allergológiai és járványügyi intézet, a NIAID vezetője a CNN State of the Union című műsor vasárnapi adásában arra hívta fel a figyelmet, hogy "a koronavírus elleni oltás beadása után is fontos betartani a járványügyi intézkedéseket, mint például a maszkviselést vagy a fizikai távolságtartást".

Egy 90 százalékos hatékonyságú szer esetében egyértelműen sokkal magabiztosabban érezhetnénk magunkat a vírussal szemben. De én azt javasolnám minden embernek, hogy ne hagyják abba a járványügyi szabályok betartását csak azért, mert már megkapták a védőoltást. Attól még, hogy talán az emberek 90-95 százalékánál hatásos az oltóanyag, senki nem tudhatja, hogy rá személy szerint mennyire hatásos.

Elmondta azt is, hogy ő se fogja felhagyni a járványügyi intézkedések követésével, még azután sem, hogy beoltatta magát.

(Index nyomán)