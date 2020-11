Koronavírus :: 2020. november 21. 18:34 ::

Koronavírusos lett az őrvidéki tartományfőnök

Pozitív lett Hans Peter Doskozil burgenlandi tartományfőnök koronavírus-tesztje - közölte szombaton az osztrák szociáldemokrata helyi elöljáró hivatala.

Doskozil "a körülményekhez képest jól van", csak enyhébb tünetei vannak - írták a közleményben. A hatósági előírásoknak megfelelően otthonában fog tartózkodni, és ott folytatja munkáját.

Az elöljáró korábban önkéntes karanténba vonult, miután munkatársainak körében többen megfertőződtek. Koronavírus-tesztnek vetette alá magát, amely először negatív lett. A második PCR-teszt azonban pozitív eredménnyel zárult.

Doskozil ismételten arra szólította fel a őrvidékieket, hogy tekintettel a fertőzések magas számára Ausztriában, minden járványügyi előírást szigorúan tartsanak be, és kerüljék a személyes találkozásokat. Mint írta, az ő esete is azt mutatja, hogy még a szigorú biztonsági óvintézkedések mellett is meg lehet fertőződni.

(MTI nyomán)