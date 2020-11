Koronavírus :: 2020. november 27. 07:29 ::

Nem hagyta a legfelsőbb bíróság a templomlátogatás korlátozását New York államban

Az amerikai legfelsőbb bíróság átmeneti időre felfüggesztette Andrew Cuomo, New York állam kormányzója rendeletét a templomok korlátozott látogathatóságáról, amelyet a politikus a koronavírus-járvány miatt rendelt el.

Az alkotmánybíróság szerepét is betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság 5:4 arányban hozta meg döntését. A három liberális bíró és a konzervatív John Roberts főbíró nem értett egyet a döntéssel.

A testület leszögezte: a kormányzó rendelete "kifejezetten a templomokat sújtja a különösen kemény bánásmóddal".

Andrew Cuomo, New York állam demokrata párti kormányzója október 6-án adott ki rendeletet, amelynek értelmében a koronavírus-járvány miatt az állam egész területén korlátozták az emberek létszámát a nyilvános rendezvényeken és az imaházakban.

A kormányzói rendeletet többen éles kritikával illették. A Fox televízió idézte a brit Economist amerikai tudósítójának kommentárját: "nos, akkor a kormányzó szerint templomba menni nem biztonságos, miközben rendben van újabb üveg borért bemenni a boltba, új kerékpárt vásárolni (...) ugyan, ki gondolta volna, hogy a közegészségügy ilyen tökéletesen alkalmazkodik a szekuláris kényelemhez?" - írta Steven Mazie újságíró.

Israelék is hátrányosan megkülönböztetve érezték magukat

A brooklyni római katolikus egyházkerület és a szintén brooklyni Agudat Israel ortodox zsidó kongregáció pert indított a kormányzó rendelete ellen. A bírósági meghallgatáson a katolikus egyházkerület képviselője azzal érvelt, hogy a korlátozásokkal "tisztességtelen módon kipécézték a templomokat", az Agudat Israel pedig azt állította, hogy híveik "hátrányosan megkülönböztetettnek" érzik magukat.

New York állam jogi képviselője úgy vélekedett, hogy az állam tavasszal a koronavírus-járvány egyik amerikai gócpontja volt, a kormányzó a járvány terjedésének visszaszorítása érdekében hozta rendeletét, és ez nem a templomok ellen irányult, hiszen több "világi" rendezvényt, köztük például koncerteket teljes egészében betiltottak.

A szövetségi legfelsőbb bíróság konzervatív bírái szerint a korlátozás sértette az amerikai alkotmány első kiegészítésében garantált vallásszabadságot. John Roberts konzervatív főbíró - a The New York Times című lap szerint - elutasító döntése indoklásában azt írta, "nem szükséges, hogy pillanatnyilag ilyen komoly és nehéz kérdésben döntést hozzunk".

A templomokat érintő hasonló korlátozások vannak érvényben a szintén demokrata párti kormányzók irányította Kaliforniában és Nevadában is. A bírák azonban korábban visszautasították, hogy ezekben a tagállamokban feloldják ezeket a korlátozásokat.

Andrew Cuomo csütörtökön sajtókonferencián reagált az alkotmánybírósági döntésre. "Jelentéktelennek" minősítette, és kiemelte, hogy nem lesz "gyakorlati hatása". A kormányzó szerint a legfelsőbb bírósági határozat "lényegében csak közlemény" arról, hogy új összetételű a testület. Hozzátette, hogy néhány korlátozást felold.

A demokrata párti politikus ezzel arra célzott, hogy az új, konzervatív főbírót, Amy Coney Barrettet október végén iktatták be a korábban elhunyt Ruth Bader Ginsburg liberális bírónő helyett.

Közleményt adott ki New York Állam Katolikus Konferenciája is, amely a tagállam katolikus püspökeit tömöríti. Az egyházi vezetők "a vallásszabadság érdekében hozott fontos döntésként" értékelték a legfelsőbb bíróság határozatát. Leszögezték ugyanakkor, hogy továbbra is együttműködnek az állam hatóságaival a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében.

(MTI nyomán)