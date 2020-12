Mint ismert, a megfertőződött beteg immunrendszere a SARS-CoV-2 okozta fertőzésre specifikus antitestek termelésével reagál, és ezeket lehet kimutatni a vérből. Hivatalosan tavaly december 31-én erősítették meg az első Covid-19-esetet a kínai Vuhanban (nagyon mérvadó, hogy az összevissza hazudozó kínaiak mikor ismerték el az első esetet... - a szerk.), az Egyesült Államokban pedig január 19-én jelentették az első megbetegedést.

Az amerikai kutatók 7389 vérmintát vizsgáltak meg, amelyeket tavaly december 13-a és idén január 17-e között vettek le kilenc amerikai államban (Kalifornia, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Oregon, Rhode Island, Washington és Wisconsin). Közülük 106 tartalmazott antitesteket a koronavírus ellen, ebből 39-et a december 13-16. közötti időszakban vettek le. A tudósok 90 minta esetében további vizsgálatokat végeztek, hogy egészen biztosak lehessenek abban, tényleg a Sars-CoV-2-vírus elleni antitesteket fedezték fel. Ezek 93 százaléka, vagyis 84 minta bizonyítottan Covid-19-specifikus ellenanyagot tartalmazott. Utólag már nem lehet megmondani, hogy a fertőzöttek utazás során vagy már helyben szedték össze a vírust.

Ez egybecseng annak az olasz tanulmánynak az eredményeivel, amely szintén azt mutatta ki, hogy az emberek szervezetében jóval február előtt koronavírus-antitestek alakultak ki. A kutatók 2019 szeptembere és 2020 márciusa között egy tüdőrákszűrésbe bevont 959 egészséges önkéntes 11,6 százalékánál találtak ilyen ellenanyagokat. Olasz kutatók tavasszal szennyvízmintákat vizsgálva is az új koronavírus nyomaira bukkantak 2019 decemberében Milánóban és Torinóban. Korábban Franciaországban is találtak egy férfit, aki már december 27-én fertőzött volt Covid-19-cel.

Eközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a The Lancet tudományos szakfolyóirat egyaránt kutatást indított a vírus eredetének kiderítésére, szeretnék megtalálni azt az állatfajt, amelyről a patogén először ugrott át az emberre. Mike Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója szerint ez körülbelül olyan egyszerű feladat lesz mint egy tűt megtalálni a szénakazalban.

Kína számára nagy politikai győzelmet jelentene, ha bebizonyosodna, hogy a vírus már hónapokkal korábban a világban keringett, mielőtt Vuhanból tömeges megbetegedést idézett elő, hiszen a fejlett világ – Donald Trumppal az élen – Pekinget hibáztatja a világjárvány kitöréséért. De még ha be is bizonyosodik, hogy nem ott bukkant fel először a vírus, arra még mindig magyarázatot kell adnia Pekingnek, igaz-e az, ami a CNN-nek nemrég eljuttatott bizalmas dokumentumokból kiderül . Ezek szerint a kínai járványadatokat kezdetben meghamisították és a tesztelési folyamat is rendkívül lassan indult be, eleinte a fertőzéstől számított 23. napon tudták csak igazolni a vírust.