Egy illegális barcelonai partit követően szigorított több spanyol tartomány

Több spanyol tartomány szigorított a koronavírus-járvány terjedésének megfékezését célzó óvintézkedéseken egy illegális barcelonai partit követően - jelentette az RTVE spanyol állami televízió vasárnap.

A tilalom ellenére megrendezett újévi bulin százak vettek részt Llinars del Valles iparnegyedében. A több mint negyvenórás raktárpartinak a rendőrség vetett véget. Két embert őrizetbe vettek, öt ellen nyomozást indítottak, és 214-nek rögzítették személyi adatait - írta a La Vanguardia című spanyol napilap. Spanyolországban az év nagy részében zárva tartottak a szórakozóhelyek.

A távolságtartásra és maszkviselésre vonatkozó szabályozások be nem tartásáért 1500 eurótól 600 ezer euróig (csaknem 550 ezer forinttól 219 millió forintig) terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak a spanyol hatóságok. Nagy összegű büntetésekre azonban eddig nem nagyon volt példa.

A fertőzöttek számának emelkedésétől tartva a madridi tartományi kormányzat több településen kijárási tilalmat vezetett be. Az ottani lakosok csak munkába járás vagy orvosi ellátás miatt hagyhatják el otthonaikat.

Enrique Ruiz Escudero, a madridi tartományi vezetés egészségügyi minisztere felszólította a hatóságokat, hogy felügyeljék szigorúbban az óvintézkedések betartását.

Gibraltár régióban is több településen kijárási tilalmat vezettek be, illetve Aragón, Castilla és León lakosainak mozgásszabadságát is tovább korlátozták.

Spanyolországban eddig 1 928 265 fertőzöttje és 50 837 halálos áldozata van a koronavírusnak a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnapi adatai szerint.

(MTI)