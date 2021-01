Koronavírus :: 2021. január 17. 13:42 ::

Hiányzó adatok miatt késik a Szputnyik brazíliai engedélyezése

A brazil egészségügyi hatóságok (Anvisa) további adatokat kérnek a koronavírus elleni Szputnyik orosz vakcina kifejlesztőjétől, mielőtt engedélyeznék annak hazai gyártását és alkalmazását sürgős esetekben - közölték szombaton hivatalosan.

Az Uniao Quimica brazil gyógyszergyártó cég egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy tervezi a Szputnyik gyártását, és már meg is kezdené a héten. Az erre vonatkozó kérelmét azonban az Anvisa egyelőre elutasította, mert a gyártáshoz a benyújtott dokumentáció alapján nincsenek meg a minimális feltételek: a klinikai tesztelés harmadik szakaszának igazolásai és a gyártással kapcsolatos bizonyos adatok. A sürgős esetekben való alkalmazáshoz is igazolni kell, hogy a vakcina hosszú távon is biztonságos és hatékony - szögezte le a hivatal.

A brazil magáncég az első negyedévben tízmillió vakcinát akar előállítani.

A Szputnyikot világszerte népszerűsítő RDIF orosz szuverén vagyonalap közölte vasárnap, hogy az Anvisa további információkat kért, amelyeket hamarosan meg fognak adni.

(MTI)