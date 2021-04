Koronavírus :: 2021. április 21. 18:41 ::

Lengyelország nagy részén az alsó tagozatosok távoktatásról vegyes oktatásra térnek át

Jövő héten vegyes oktatásra térnek át az általános iskolák 1-3. osztályai Lengyelország tizenegy vajdaságában, további ötben viszont a koronavírus-járvány miatt folytatódik a korábban elrendelt távoktatás - jelentette be szerdai sajtóértekezletén Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter.

Emellett a javuló járványhelyzetet mutató tizenegy régióban - köztük a Varsót is magában foglaló Mazóviai vajdaságban - újból megnyílnak a fodrászatok és a kozmetikai szalonok. A többi korlátozás egyelőre érvényben marad.

Niedzielski szerint egyelőre "nagyon óvatos" lépést tesznek a nyitás felé, mert a csökkenő fertőzési adatok ellenére a kórházak járványosztályai továbbra is leterheltek.

A nehezebb helyzetűnek minősített, vagyis százezer lakosra átszámítva napi több mint 35 új fertőzöttet jegyző, ezért az eddigi korlátozásokat megőrző öt vajdaság az ország délnyugati részén terül el.

Egész Lengyelországban hétfőn újból megnyíltak az óvodák és a bölcsődék, lehetséges a szabadtéri csoportos sportolás is. Az országszerte érvényben maradó korlátozások a többi között az éttermekre, a szállodákra, a plázákra, a barkács- és bútoráruházakra, a kulturális és sportlétesítményekre vonatkoznak.

Niedzieski közölte: jövő héten mutatják be a szállodák, a vendéglátóhelyek májusi nyitására vonatkozó ütemtervet, ez tartalmazza majd az esküvők és a nyár eleji elsőáldozások alkalmából rendezett lakomákra vonatkozó szabályokat is. Valószínűnek nevezte a kulturális intézmények megnyitását is a május 3-ai állami ünnepet magában foglaló hosszú hétvégét követően. Kilátásba helyezte: jövő héten döntenek arról, kötelező lesz-e továbbra a szájmaszk szabadtéri viselése.

(MTI)