2021. június 16.

"Hagyják békén a gyerekeinket!" - Orbán Viktornak üzen a Mi Hazánk

Háromszor halálosabb az oltás a gyerekekre, mint maga a koronavírus egy kimutatás szerint, ezért a Mi Hazánk Mozgalom azt üzeni Orbán Viktornak: „Hagyják békén a gyerekeinket!”

Az immár 12 év feletti gyerekeknél is adandó oltás kötelezővő tételének kormányfői kilátásba helyezése felelőtlenség olyan vakcinákkal, melyeknek nem ismerjük a hosszú távú hatásait, pontos kockázatait, miközben a koronavírus viszont nem veszélyes a gyerekekre.

A kormány nemzetközi oltottsági statisztikákkal való versengésének nem rendelhetők alá a gyermekek, Orbán Viktor elégedjen meg azzal, hogy a raktárakban felhalmozott, méregdrágán beszerzett lélegeztetőgépek terén világelsők vagyunk!

A Mi Hazánk elfogadhatatlannak tartja, hogy már most is diszkriminálják azokat a gyerekeket (pl. az állatkertekből, vadasparkokból való

kitiltásukkal is), akiknek szülei nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ez közvetett kényszerítése az oltásnak, zsarolás.

Aki felnőttként úgy érzi, hogy rá fertőzésveszélyt jelenthet egy oltatlan személy, az önmagát beoltathatja. Mindenki dönthessen a maga

sorsáról, ne diszkriminálják a másként gondolkozókat! A Mi Hazánk tiltakozik az oltás lehetőségével nem élők hátrányos megkülönböztetése

ellen, így a bizonyos szolgáltatások esetében a védettségi igazolvány kötelezővé tétele ellen is.