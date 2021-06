Koronavírus :: 2021. június 19. 17:21 ::

Szlovéniánál narancssárgák lettünk: újra kell védettségi igazolás vagy engatív teszt a belépéshez

A jövő héttől a jelentkezők kiválaszthatják, melyik koronavírus elleni vakcinával szeretnék beoltatni magukat - jelentette be Janez Jansa szlovén kormányfő szombaton pártja, a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) tisztújító kongresszusán, melynek elnöki tisztségére ő az egyetlen jelölt, és amelyet 1993 óta vezet.

Jansa kiemelte: "Kulcsfontosságú, hogy elérjünk egy olyan szintű átoltottságot, amellyel biztosítani tudjuk az immunitást és a normális életet, nemcsak a nyáron, hanem őszre is".

Szlovéniában mRNS-alapú vakcinákkal, Pfizer/BioNTech-kel és Modernával, valamint vektoralapú oltóanyagokkal, AstraZenecával és Johnson és Johnsonnal oltanak, de a kormányfő szerint az mRNS-alapú oltóanyagokkal szemben nagyobb a bizalom.

Mivel ebből eddig kevesebb volt, az oltási kampány nem a tervezett ütemben haladt - húzta alá.

A valamivel több mint kétmillió lelket számláló országban védőoltást eddig 792 759-en kaptak, közülük 591 388-an már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 45,9, illetve 34,2 százaléka.

Szombatra 84 új esetet jegyeztek fel az országban, és ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 256 ezret. Az elmúlt napon egyetlen beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4728-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 101-en vannak kórházban, 37-en közülük intenzív osztályon.

A kormány szombattól változtatott a határátlépés feltételein is. Bevezetett a zöld, a piros és a sötétvörös besorolású országok listája mellé egy úgynevezett narancssárga listát is. Azon országok állampolgáraitól, akik szombattól átkerültek ebbe a kategóriában, újra védettségi igazolást kérnek a határátlépéshez. Magyarország két hete került zöld listára, szombattól azonban a járványügyi mutatók szerint narancssárga jelölést kapott, így az onnét érkezők is csak oltási- és gyógyultsági igazolás, illetve negatív teszt felmutatása révén léphetik át a szlovén határt.

A szomszédos Horvátország ezzel szemben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) besorolása szerinti kritériumokat veszi figyelembe a határátlépésnél. Eszerint Magyarország zöld jelzésű ország, így az onnét érkezők védettségi igazolás felmutatása nélkül léphetik át a határt.

Horvátországban az elmúlt 24 órában 84 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 359 115-öt. A vírus okozta Covid-19 szövődményeinek következtében egyetlen beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8169-re emelkedett. Kórházban jelenleg 291 beteget ápolnak, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 442 925-en kaptak védőoltást, közülük 875 503-nak már a második adag vakcinát is beadták. Ez a felnőtt lakosság 43, illetve 26 százaléka.

(MTI)