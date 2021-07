Koronavírus :: 2021. július 23. 18:39 ::

Oltásért szabadnap - Iohannis kihirdette az ösztönző törvényt, de van még pár ötlet a tarsolyban

Klaus Iohannis román államfő kihirdette pénteken azt a törvényt, amely szabadnapot biztosít mindazoknak, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen.

A szabadnapot az oltási igazolásra alapozva lehet igényelni, a vakcina valamennyi dózisának beadatásakor. A munkavállalók - az állami és versenyszférában egyaránt - egy-egy fizetett szabadnapra jogosultak a rendes éves pihenőszabadságon felül. A diákok, egyetemi hallgatók egy-egy nap felmentést kapnak az óralátogatás, a katonák pedig a szolgálatteljesítés alól. A kiskorú diák (vagy a 26 év alatti fogyatékkal élő fiatal) beoltásakor a szülők egyike vagy a gyám (gondozó) is fizetett szabadnapra jogosult.

A törvénnyel a Romániában lelassult oltáskampánynak akarnak lendületet adni. A 19,3 milliós országban eddig mindössze 4,9 millió ember - a beoltható lakosság 29 százaléka - kapott legalább egy adag vakcinát. Ezzel az átoltottsági aránnyal Románia csak Bulgáriát előzi meg az Európai Unióban.

A kormány az oltási szabadnapok mellett más ösztönzők bevezetését is mérlegeli. Dan Barna miniszterelnök-helyettes pénteken elmondta: pozitív ösztönzésről is tárgyaltak a koalícióban, de arról is, hogy bizonyos nem alapvető szolgáltatásokat kössenek a védettségi igazolvány felmutatásához. Egyelőre javaslatként fogalmazódott meg, hogy az oltásra jelentkező falusiak kapjanak olyan sorsjegyet, amellyel mezőgazdasági gépeket lehet nyerni. Az is felmerült azonban, kössék oltottsági igazolvány felmutatásához a plázák hétvégi látogatását.

"Ha nem sikerül növelni az oltottsági arányt, mindannyian bajba kerülhetünk" - magyarázta Dan Barna, aki miniszterelnök-helyetteskét az egészségügyi tárcát is felügyeli.

Romániában a múlt héttől ismét növekedni kezdett a napi új fertőzések száma. Ez a szám ezen a héten szerdán és pénteken is meghaladta a százat.

A járvány kezdete óta 1 082 057 személynél mutatták ki a vírust, közülük 34 266-an meghaltak a fertőzés következtében. A hét első öt napján 11 személy halálát okozta a járvány. Jelenleg 277 személyt kezelnek kórházban a fertőzés következtében, hússzal többet, mint egy héttel ezelőtt. Közülük 38-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

