A szlovák kormány járványügyi politikája ellen tüntetők megbénították Pozsonyban a belvárosi forgalmat

A szlovák kormány járványügyi politikája ellen tüntetők csütörtökön megbénították a forgalmat Pozsonyban belvárosában.

A szlovák rendőrség szerint mintegy 1500 tüntető követelte Zuzana Caputová államfő hivatala előtt az egészségügyi törvény módosításának visszavonását. A megmozdulás résztvevői déltől eltorlaszolták az egyik legfontosabb belvárosi csomópontban a forgalmat. Később bejelentették, hogy a következő napokban is folytatni akarják az út blokádját.

A tiltakozók felszólították a szlovák kormányt és az államfőt, hogy - mint hangoztatták - "adják át a hatalmat a népnek". A megmozdulás résztvevői beszámolók szerint szidalmazták az újságírókat, a rendőröket pedig azzal vádolták, hogy egy "diktatúrát" szolgálnak, amely "apartheid" rendszert akar bevezetni. Szerintük a közegészségügyi törvény kettéosztott társadalmat hoz létre, az immunizáltakét, és azokét, akiket nem oltottak be.

A pozsonyi parlament vasárnap fogadta el a jogszabálymódosítást, amelyet Caputová hétfőn alá is írt. A törvénymódosítás lehetővé teszi a járványügyi helyzet romlása esetén kiterjedt korlátozások bevezetését olyan emberek számára, akik nincsenek teljesen beoltva. A teljes körű beoltottság igazolása nélkül nem mehetnének be üzletekbe, illetve munkába járni is csak rendszeres tesztek elvégzése esetén lehetne.

A két szociáldemokrata ellenzéki párt az egészségügyi törvény módosítása ellen szavazott.

(MTI)