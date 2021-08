Koronavírus :: 2021. augusztus 6. 10:24 ::

Segély- és munkamegvonásról szóló álhír miatt rohanták meg a tömegek Manila oltóközpontjait

Ezrek rohanták meg az oltóközpontokat a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a koronavírus ellen be nem oltott lakosok nem kapnak segélyt, vagy otthon kell maradniuk a pénteken kezdődő és két hétig tartó karantén alatt.

Manilát és környékét augusztus 20-áig lezárták, miután elkezdett emelkedni a koronavírus-fertőzöttek száma a delta variáns terjedése miatt, ami a kórházak túlterhelődésével fenyeget. Három másik régióban, köztük a közeli Laguna tartományban augusztus 15-ig hirdettek vesztegzárat.

A korlátozások értelmében csak azok hagyhatják el otthonukat, akik létfontosságú ágazatokban végeznek munkát, egészségi vészhelyzetben vannak, vagy élelmiszert akarnak vásárolni. A fővárosi régióban este 8-tól hajnali 4-ig kijárási tilalom van érvényben, és rendőrségi ellenőrzőpontokat állítottak fel a város határában.

Egy nappal a karantén kezdete előtt álhírek terjedtek el a közösségi médiában, amelyek szerint a be nem oltottak nem járhatnak be dolgozni vagy nem kapnak segélyt. Ennek hatására tömegek indultak meg az oltópontok felé Manilában, Las Pinasban és Antipolóban, mit sem törődve a távolságtartással, vagy azzal, hogy nem regisztráltak a vakcinára. Csak Manilában 22 ezren jelentek meg a kijelölt központok előtt hajnalban. A közeli tartományokból is sokan érkeztek.

A rendőrségnek egy helyszínen be kellett avatkoznia, és haza kellett küldenie a tömeget.

"Nem hagyhatjuk, hogy az oltási programunk tömeges fertőzésekhez vezessen, főleg nem most, a delta variáns jelentette fenyegetések közepette" - hangsúlyozta közleményében az egészségügyi minisztérium.

Bírálói Rodrigo Duterte elnököt tették felelőssé a kialakult káoszért. Duterte a múlt héten figyelmeztette a Fülöp-szigetekieket, hogy az oltásellenesek nem hagyhatják el otthonukat a delta variáns terjedésének megfékezése érdekében. Az elnök ugyanakkor elismerte, nincs olyan törvény, amely lehetővé tenné ezt a korlátozást.

Helyi tisztségviselők arra kérték a lakosságot, hogy ne higgyenek a közösségi oldalakon keringő álhíreknek, és a kormány hivatalos bejelentéseit kövessék figyelemmel.

A több mint 108 millió lakosú Fülöp-szigeteken legalább 10,2 millió embert oltottak be teljesen, és 12,2 millióan kapták meg a vakcina első adagját. Idén mintegy 70 millió lakost szeretnének beoltani. A márciusban megkezdett oltási kampányt eddig késés, vakcinahiány és bizonytalanság jellemezte. Sokan a nyugati oltóanyagokat részesítik előnyben, és inkább kivárnak.

A délkelet-ázsiai országban 28 427 halottja és 1,6 millió fertőzöttje van a koronavírusnak.

(MTI)