Egyre több nagyvállalatnál kötelező az oltás, a "jobbak" a hozzájuk érkező ügyfelektől is elvárják

Szabadnappal, ajándékokkal, nyereményjátékokkal jutalmazták kezdetben az amerikai vállalatok a koronavírus elleni oltást felvevő dolgozóikat, most azonban, hogy a delta variáns terjed és lassult az oltakozás, már inkább a szankciókat helyeznek kilátásba a cégek. Az, hogy az amerikai gyógyszerfelügyelet megadta a teljes körű engedélyt a Pfizernek, kikövezte az utat ahhoz, hogy a vállalatok kötelezővé tegyék az alkalmazottaiknak az oltást az Egyesült Államokban, és sok nagyvállalat él is a lehetőséggel, sorra jelentik be, hogy megkövetelik dolgozóiktól az oltást - írja a Portfolio.

A lap összeszedte, hogy a nagyobb vállalatok közül kik jelentették be eddig, hogy kötelezővé teszik a dolgozóik számára az oltást.

A legnagyobb amerikai kiskereskedelmi vállalat, a Wal-Mart elvárása az az irodai dolgozóitól, hogy október 4-ig oltassák be magukat, és maszkot kell hordaniuk beltéren ott, ahol magas a fertőzésveszély. A bolti dolgozókat nem kötelezik oltásra, de bekérik az információkat tőlük az oltottságukkal kapcsolatban, és ösztönzik őket az oltás felvételére, például 3 napos fizetett szabadságot kapnak, ha jelentkeznek mellékhatások, és 150 dolláros jutalom is jár hozzá.

A Walt Disney Company a nem szakszervezeti tag munkavállalóitól várja el az oltást, amire 60 nap türelmi időt adott.

Az élelmiszeripari vállalat, a Tyson Foods október 1-ig adott határidőt az amerikai irodai dolgozóinak, hogy beoltassák magukat, de mindenki mástól is megköveteli az oltást november 1-ig.

A pénzügyi szektor több nagyvállalata bevezette már a kötelező oltást. A Goldman Sachsnál szeptember 7-én lép életbe az új elvárás, ami nemcsak az dolgozókra, hanem az épületekbe belépni szándékozó ügyfelekre is vonatkozik majd. Eszerint csak olyan ember léphet be a Goldmanhoz, akinek már teljes védettsége van a koronavírussal szemben, tehát megkapta az ehhez szükséges oltásokat. Azoknak a munkavállalóknak, akinek addigra nem lesz meg a védettségük, otthonról kell dolgozniuk.



A Morgan Stanley kitiltotta a New York-i irodájából a beoltatlan dolgozókat és ügyfeleket.



A világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjénél, a BlackRocknál csak a beoltott munkavállalók térhetnek vissza az irodába. A döntést az alkalmazottak körében végzett felmérés alapján hozta meg a menedzsment. A cég hibrid modellt tart fenn a jövőben, vagyis irodából és otthonról is dolgoznak majd a munkavállalók.

A nagy technológiai vállalatok többsége szintén lépett. A Google kötelező oltást ír elő irodai dolgozóinak onnantól kezdve, hogy teljesen megnyitja az irodákat, elsőként csak az amerikai munkavállalói számára. A jelenlegi tervek szerint csak 2022. januárjában térnek vissza a Google-dolgozók az irodába.



A Facebook nem sokkal a Google után jelentette be, hogy hasonlóképp elvárja az amerikai munkavállalóitól, hogy oltassák be magukat azt megelőzően, hogy visszatérnek az irodákba. Egyelőre csak az amerikai dolgozóik esetén teszik kötelezővé az oltást, de vizsgálják a többi régióban is a lehetőségét.



A Microsoft az Egyesült Államokban dolgozó mind a 100 ezer alkalmazottjától elvárja az oltást, sőt, nemcsak a dolgozóknak, de mindenkinek, aki belép az irodába, legyen az akár vendég, igazolnia kell az oltottságát.

A Netflix az amerikai produkciókon dolgozókat kötelezi oltásra, valamint azokat, akik kapcsolatba lépnek velük.



A Twitter azoktól a dolgozóktól, akik visszatértek az irodába, elvárja az oltást.

Az Ubernél szintén azoknak a dolgozóknak kell beoltatniuk magukat, akik szeretnének visszatérni az irodába. A legfrissebb céldátum az irodába való visszatérésre október 25., és addig mindenkinek, függetlenül attól, hogy be van-e oltva, maszkot kell hordania.



Az Uber versenytársa, a Lyft minden irodai dolgozótól megköveteli az oltást, de az irodanyitást fél évvel elhalasztották az eredetileg tervezetthez képest, 2022 februárjára.

A médiavállalatok közül a CNN szigorúan veszi az oltást, az amerikai médiacsoport három alkalmazottját bocsátotta el augusztusban, mert beoltatlanul érkeztek be az irodába. A vállalat zéró toleranciát hirdetett a be nem oltottság ellen és megköveteli a dolgozóitól, hogy beoltassák magukat akár irodában, akár terepen dolgoznak. A cég irodájába akkor van szabad bejárásuk az alkalmazottaknak, ha az összes szükséges oltást felvették.

A Washington Postnál a jelenlegi dolgozók és az újonnan érkező alkalmazottak esetén is kötelező lesz a koronavírus elleni oltás.

A koronavírus-járványt súlyosan megszenvedő légitársaságok az élen járnak abban, hogy kötelezővé tegyék az oltást a dolgozóik számára, vagy fájdalmas szankciók belengetésével próbálják meg rávenni az oltásra az munkavállalókat. Az amerikai Delta Air Lines bejelentette, hogy a be nem oltott munkavállalóknak havonta további 200 dollárt kell fizetniük a vállalat által támogatott egészségügyi ellátásért, ez a havi pótdíj november 1-jén lép életbe. A Delta vezérigazgatójának indoklása szerint a pótdíjra azért van szükség, hogy az oltás elmaradása miatt fenyegető pénzügyi kockázatot kezeljék. Ugyanis az átlagos kórházi tartózkodás a COVID-19 miatt fejenként 50 000 dollárjába került a vállalatnak.



A United Airlines is oltásra kötelezi mind a 67 ezer alkalmazottját, a dolgozóknak október végéig kell beadatniuk maguknak a vakcinákat. A bejelentés idején a cég becslései szerint a pilótái 90 és utaskísérői 80 százaléka be volt oltva. A légitársaság közölte, hogy utasaitól nem várja el a beoltottságot a tervek szerint.

Az Alaska Airlines bár nem teszi kötelezővé az oltást, ugyanakkor az oltatlanoktól rendszeres tesztelést vár el. A be nem oltott dolgozókat elküldi a légitársaság egy vakcinaismereti képzésre, ha pedig egy be nem oltott dolgozó megbetegszik, vagy kontaktszemélyként nem tud dolgozni, az a betegszabadságot terheli, a vállalat nem ad erre az időszakra fizetést az alkalmazottnak.

Nem csak az amerikai légitársaságok lépnek, a Wizz Air a héten közölte, hogy december 1-től a járatain dolgozó fedélzeti személyzet minden tagjától elvárja, hogy be legyen oltva a koronavírus ellen, de speciális esetekben az oltást kiválthatja rendszeres antigén- vagy PCR-teszt.



