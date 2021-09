A Kaliforniai Egyetem Tracy Høeg vezette kutatásából az derül ki, hogy a legnagyobb a rizikó a 12-15 éves fiúk számára, egymillióból 162,2-t érint a mellékhatás. Ugyanez az arány 16-17 éves fiúknál 94 a millióból, a 16-17 éves lányoknál 13,4 a millióból, míg a 12-15 éves lányoknál 13 a millióból. Azt is hozzáteszik, hogy a myocarditises fiatalok 86%-a kórházi kezelésre szorul. Eközben egészséges fiúk esetében a következő 120 napra vetítve 26,7 a millióból az esélye annak, hogy a koronavírus miatt kórházba kerüljenek, ami 6,1-szer alacsonyabb szám. Ez az érték járványhelyzettől függően változik: júniusban, amikor kisebb volt a koronavírus-veszély, már 22,8-szoros lett volna a különbség, míg januárban, amikor rosszabb volt a járványhelyzet, csak 4,3.

A kutatás az idén január és június között mellékhatásoktól szenvedő, Pfizer- és Moderna-vakcinával oltott gyerekeket vette figyelembe.(Persze valószínűleg nem minden egyes gyereknél a vakcina következménye volt a tünet, de az adatok arra utalnak, hogy sokuknál ez volt a helyzet.)

A brit oltásügyi bizottságot (JCVI) sem győződött meg arról , hogy a fiatalok oltásának előnyei megérik, a brit kormány, és benne Sajid David egészségügyi miniszter viszont szorgalmazzák azt. Ugyanakkor Nagy-Britanniában másképp regisztrálják a mellékhatásokat, és nem is ugyanannyi időeltéréssel adják be a két a dózist, így több tényező is módosíthatja a képet.