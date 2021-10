Koronavírus :: 2021. október 28. 13:38 ::

Szigorítanak Szlovéniában is

Szlovéniában hétfőtől szigorítanak a járványügyi intézkedéseken: gyakrabban kell tesztet végezni, mindenkinek maszkot kell viselnie, és bezárhatják a vendéglátóegységeket, ha nem tartják be az előírásokat - olvasható a kormány honlapján.

A kabinet döntése szerint az általános és középiskolás diákoknak, valamint az egyetemistáknak, akiknek eddig hetente egyszer kellett öntesztelést végezniük, hogy részt vehessenek az órákon, most hetente kétszer kell ezt megtenniük. Gyakrabban tesztelik majd az egészségügyi és a szociális ellátásban dolgozókat is, nekik november 1-jétől kötelezően 48 óránként kell elvégezniük a vírustesztet.

Kötelezően maszkot kell hordaniuk azoknak is zárt térben, akik be vannak oltva vagy átestek a fertőzésen. A vendéglátóegységeknek ellenőrizniük kell a vendégeket, hogy rendelkeznek-e oltási vagy gyógyultsági igazolással, ennek hiányában negatív teszttel. Amennyiben nem rendelkeznek, vagy megtagadják a dokumentumok felmutatását, nem léphetnek be az éttermekbe és a kávézókba. Ellenkező esetben a vendéglátóegységnek kell vállalniuk a felelősséget, az ellenőrök pedig emiatt be is zárhatják a helyet.

(MTI nyomán)