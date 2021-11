Koronavírus :: 2021. november 5. 17:48 ::

Erdélyben és Romániában a tanári kar átoltottságától tették függővé a jelenléti oktatás engedélyezését

Romániában a tanári kar átoltottsági szintjétől tették függővé, hogy a kéthetes kényszervakáció után hétfőtől visszatérhetnek-e a padokba a diákok, vagy online folytatják a tanévet.

Az új szabályozásról pénteken hozott közös rendeletet az oktatási és az egészségügyi miniszter a járványügyi operatív törzs (CNSU) kezdeményezésére.

Romániában hétfőtől azokban a tanintézetekben engedélyezik a jelenléti oktatást, ahol a tanári kar legalább 60 százaléka be van oltva. Az ennél kisebb immunizációs szintű iskolákban távoktatásra térnek át. Azokban az osztályokban is ideiglenesen az internetre költöztetik az oktatást, ahol megjelenik a fertőzés, ha pedig egy iskolában az osztályok több mint felében fel kellett függeszteni az óralátogatást, akkor az egész tanintézmény távokoktatásra tér át.

Az oktatási minisztérium becslése szerint ez azt jelenti, hogy a közoktatásban tanuló 2,93 millió diák közül mintegy 1,8 millió - vagyis több mint 60 százalékuk - járhat be hétfőtől az iskolába. Az iskolanyitásról helyi szinten dönt a tanintézmény igazgatótanácsa. A jelenleg távoktatásra kényszerülő iskolák is kinyithatnak később, amint az átoltottság eléri az előírt szintet. Az egyes iskoláknak honlapjukon is közzé kell tenniük a tanszemélyzet átoltottságára vonatkozó adatokat.

Sorin Cimpeanu oktatási miniszter kilátásba helyezte, hogy idővel a jelenléti oktatáshoz megkövetelt átoltottsági szintet hetven százalékra fogják emelni.

A tárcavezető szerint jelenleg a tanárok mintegy 70 százaléka vette fel az oltást, a felsőoktatást is beleértve. Az oktatási minisztériumban dolgozó 444 alkalmazott kevesebb mint 66 százaléka kapott eddig legalább egy adag oltást.

A beoltható (12 év feletti) tanulók körében az átoltottság jelenleg 30 százalékos, és - Cimpeanu szerint - "lendületesen" emelkedik. A tanévkezdéskor naponta alig ezer diák vette fel az oltást, mostanra pedig a napi átlag nyolcezerre emelkedett.

A járvány tavaly őszi második, illetve idei tavaszi harmadik hulláma idején - amikor még nem állt rendelkezésre, vagy túl kevés volt az oltóanyag - Romániában annak függvényében engedélyezték a jelenléti oktatást az iskolákban, hogy az adott településen a lakosság hány ezrelékénél mutatták ki a fertőzést a megelőző két hétben. A múlt tanévben már egyezrelékes fertőzési ráta felett korlátozták az óralátogatást, augusztusban a küszöböt hat ezrelékre emelték, majd - teljesen eltörölték.

Október közepén, amikor a fertőzési ráta országos átlaga a tíz ezreléket is átlépte, már a fertőzéstől tartó szülők kérésére kezdtek iskolák százaiban áttérni a távoktatásra, végül október közepén Klaus Iohannis államfő bejelentette, hogy kéthetes rendkívüli szünetre küldik a diákokat a járvány megfékezése érdekében.

Romániában a teljes lakosság 37 százaléka - a beoltható lakosság 43 százaléka - kapott eddig legalább egy adag oltást.

