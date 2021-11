Koronavírus :: 2021. november 11. 20:36 ::

A vírus jobban teljesít: Horvátországban már delta plusz variáns is van

Zágrábban, Splitben és Csáktornyán is azonosították a koronavírus delta plusz variánsát, amely tíz százalékkal gyorsabban terjed az eredeti delta variánsnál - közölte Vili Beros horvát egészségügyi miniszter csütörtökön. Úgy vélte: ez még egy ok arra, hogy minél többen beoltassák magukat.

"Kulcsfontosságú, hogy az állampolgárok mielőbb felvegyék a harmadik oltást is, hogy teljes mértékben védettek legyenek a jelenleg fertőző és az új vírusvariánsokkal szemben" - húzta alá a tárcavezető, hozzátéve, hogy a harmadik oltásokra leginkább azokban a közösségekben van szükség, ahol nagyobb a fertőzöttségi arány.

Csütörtökre rekordot döntött az egy nap alatt beoltottak száma. Több mint 27 ezren vették fel a védőoltást, ebből 16 ezren valamelyik vakcina első adagját. A horvát lapok szerint a növekvő oltakozási hajlandóság egyik oka, hogy drasztikusan emelkedtek az esetszámok, és magas a halálozási arány. A másik ok, hogy a nemzeti válságstáb hétfőtől újabb szigorításokat vezet be. Kiterjesztik a Covid-igazolványok használatát minden állami és önkormányzati hivatalra, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású intézményekre és kereskedelmi vállalatokra, köztük az oktatási intézményekre is.

(MTI)