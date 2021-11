Ezrek gyűltek össze Bécs központjában szombaton, egy nappal az után, hogy Alexander Schallenberg osztrák kancellár és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter országos lezárásokat jelentett be.

A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék el a demonstrációkat; az utcákat 1300 rendőr biztosítja, a levegőből helikopterek figyelik az eseményeket – írja a New York Times . A hatóságok attól tartanak, hogy elszabadulhat az erőszak, ugyanis számos szélsőjobboldalinak nevezett csoport arra kérte szimpatizánsait, hogy utazzanak a fővárosba.

Mindnyájan osztrákok vagyunk, akár be vagyunk oltva, akár nem. Vannak jogaink, és hangosak leszünk addig, amíg ezeket az alapjogainkat vissza nem kapjuk

– mondta el a demonstráción Udo Landbauer, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) alsó-ausztriai vezetője, aki a szervezők között van.

A Washington Post arról ír, hogy hangosbeszélőkkel próbálják rávenni a résztvevőket a kötelező maszkviselésre, a legtöbben azonban nem teszik meg ezt. A tömegben azt kiáltozzák, hogy „ellenállás”, és sípokat fújnak, sokan osztrák zászlókat lengetnek, az ország vezetőit gúnyoló transzparensekkel vonulnak. Sokan orvosi köpenyt viselnek, és olyan feliratokat emelnek a magasba, hogy „az én testem, az én választásom”, vagy „kiállunk a gyermekeinkért”.

#Austria Vienna WIDERSTAND! WIDERSTAND! WIDERSTAND! 20/11/2021 pic.twitter.com/GoKqr1OPvm

— Nicole Elisei (@EliseiNicole) November 20, 2021

Herbert Kickl, az FPÖ vezetője egyébként nem tud részt venni a tüntetésen, mert egy nappal korábban pozitív koronavírustesztet adott, és házi karanténban kellett maradnia. A pénteki bejelentést videóüzenetében „önkényuralminak” nevezte, amit egy olyan kormány hozott, amely „azt hiszi, hogy gondolkodhat és dönthet helyettünk”.

Pénteken délelőtt Alexander Schallenberg osztrák kancellár és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentették : hétfőtől tíz napra lezárják az országot. Már korábban is vezettek be korlátozásokat, ezek azonban elsősorban az oltatlanokat érintették, most viszont az intézkedések alól a beoltottak sem mentesülnek.